Polícia de São Paulo combate tráfico de drogas

Segundo comunicado oficial, há pontos de tráfico em que são registrados ganhos superiores a R$ 700 mil em uma semana.

A rede criminosa tem cargos administrativos que cadastra novos membros, fiscaliza e pune aqueles que descumprem regras.

Até o momento, foram presas 16 pessoas e também houve a apreensão de drogas, celulares, dinheiro, documentos e cadernos com anotações sobre as atividades da facção.

Receptação

Numa ação na tarde dessa segunda-feira (20), a Polícia Civil prendeu em flagrante três homens pelos crimes de receptação e associação criminosa na zona leste da capital paulista.