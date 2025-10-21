Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia de São Paulo combate tráfico de drogas

Autor Agência Brasil
Tipo Notícia

A Polícia Civil está nas ruas de São Paulo, na manhã desta terça-feira (21), com a Operação Auditoria, para combater criminosos que comandam mais de 80 pontos de tráfico de drogas. Os agentes atuam na capital e também em cidades da região metropolitana como Guarulhos, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Suzano e Mogi das Cruzes. São 240 policiais cumprindo 38 mandados de prisão e 110 de busca e apreensão.

Segundo comunicado oficial, há pontos de tráfico em que são registrados ganhos superiores a R$ 700 mil em uma semana.

A rede criminosa tem cargos administrativos que cadastra novos membros, fiscaliza e pune aqueles que descumprem regras.

Até o momento, foram presas 16 pessoas e também houve a apreensão de drogas, celulares, dinheiro, documentos e cadernos com anotações sobre as atividades da facção.

Receptação

Numa ação na tarde dessa segunda-feira (20), a Polícia Civil prendeu em flagrante três homens pelos crimes de receptação e associação criminosa na zona leste da capital paulista.

Após investigação de policiais do 30º DP, foram identificados estabelecimentos comerciais na Vila Paranaguá onde havia a adulteração de módulos e receptação de carros roubados.

Três criminosos foram presos em flagrante. Com eles, foram apreendidos celulares, aparelhos eletrônicos e módulos veiculares de automóveis roubados ou furtados. Os suspeitos foram encaminhados a uma delegacia.

