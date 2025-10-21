Agência Brasil e jornalistas da EBC recebem prêmio na área de economia

Edgard Matsuki, da Radioagência Nacional, e Wellton Máximo, da Agência Brasil, serão homenageados na categoria Top50 Jornalistas +Admirados da área. Já a Agência Brasil ficou entre as três agências de notícias mais admiradas do país, ao lado da Reuters e da Agência Estado.

"É um motivo de orgulho que o trabalho da Agência e também de funcionários da Agência e da Radioagência sejam reconhecidos por seus pares, passando a integrar essa lista", comemora a diretora de Jornalismo da EBC, Cidinha Matos.

Para Edgard Matsuki, a conquista é um reconhecimento do papel da EBC na comunicação pública.