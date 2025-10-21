Advogada que salvou vida da família está em estado gravíssimo

Mulher que salvou família de incêndio está internada em estado grave; confira atualizações / Crédito: Reprodução

Juliane Vieira, que salvou a mãe e o primo de um incêndio em seu apartamento, está internada em estado gravíssimo. O acidente aconteceu em Cascavel, no Oeste do Paraná. A mulher teve 63% do corpo queimado e está em um leito de terapia intensiva no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Universitário (HU) de Londrina, segundo boletim divulgado nesta segunda-feira, 20.

Juliane estava inicialmente internada no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), em Cascavel, e foi transferida na última sexta-feira, 17, para Londrina, referência estadual no tratamento de queimaduras. A mãe de Juliane, Sueli, de 51 anos, e o primo, de 4 anos, também sofreram queimaduras e permanecem hospitalizados. Entenda o caso de incêndio em prédio no Pará O incêndio começou na manhã da última quarta-feira, 15, no 13º andar de um condomínio no bairro Country, em Cascavel.

Juliane estava dormindo com a mãe e o primo de 4 anos quando o fogo começou. Segundo apuração da RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, trabalhadores de uma obra ao lado do prédio perceberam as chamas e avisaram o porteiro do condomínio. Ele desligou o gás e a energia e acionou o alarme de incêndio. Vídeos nas redes sociais mostram o momento em que Juliane se pendura na parte externa do prédio, sobre o suporte do ar-condicionado, tentando salvar sua família.