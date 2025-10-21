Advogada que salvou vida da família está em estado gravíssimo

Mulher que salvou família de incêndio está internada em estado gravíssimoJuliane Vieira se pendurou em um suporte de ar-condicionado para salvar a mãe e o primo durante incêndio em apartamento no Paraná; confira atualizações
Juliane Vieira, que salvou a mãe e o primo de um incêndio em seu apartamento, está internada em estado gravíssimo. O acidente aconteceu em Cascavel, no Oeste do Paraná.
A mulher teve 63% do corpo queimado e está em um leito de terapia intensiva no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Universitário (HU) de Londrina, segundo boletim divulgado nesta segunda-feira, 20.
Juliane estava inicialmente internada no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), em Cascavel, e foi transferida na última sexta-feira, 17, para Londrina, referência estadual no tratamento de queimaduras.
A mãe de Juliane, Sueli, de 51 anos, e o primo, de 4 anos, também sofreram queimaduras e permanecem hospitalizados.
Entenda o caso de incêndio em prédio no Pará
O incêndio começou na manhã da última quarta-feira, 15, no 13º andar de um condomínio no bairro Country, em Cascavel.
Juliane estava dormindo com a mãe e o primo de 4 anos quando o fogo começou.
Segundo apuração da RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, trabalhadores de uma obra ao lado do prédio perceberam as chamas e avisaram o porteiro do condomínio. Ele desligou o gás e a energia e acionou o alarme de incêndio.
Vídeos nas redes sociais mostram o momento em que Juliane se pendura na parte externa do prédio, sobre o suporte do ar-condicionado, tentando salvar sua família.
Após o resgate, Juliane foi socorrida pelos bombeiros. O cachorro da família também estava no apartamento, mas conseguiu escapar sem ferimentos.
As chamas foram controladas e o imóvel isolado para inspeção técnica. Segundo o perito Rodrigo Cavalcante, a principal suspeita é de que o incêndio tenha começado entre a cozinha e a sala, de forma acidental.
Outros feridos no incêndio
A mãe de Juliane, Sueli, de 51 anos, sofreu queimaduras no rosto, braços e pernas, além de ter inalado fumaça. Ela também teve as vias respiratórias comprometidas. No domingo, 19, o Hospital São Lucas, de Cascavel, informou que os sedativos estão sendo reduzidos gradualmente.
O menino de 4 anos, que é primo da advogada, teve queimaduras no quadril, nas pernas, nas mãos e no rosto, além de inalar fumaça. De acordo com o Hospital Evangélico Mackenzie, de Curitiba, o estado dele é estável.
Durante o resgate, o sargento Edemar de Souza Magliorini também ficou ferido, com queimaduras de terceiro grau, mas recebeu alta no sábado, 18.