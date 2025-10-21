Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Advogada que salvou vida da família está em estado gravíssimo

Mulher que salvou família de incêndio está internada em estado gravíssimo

Juliane Vieira se pendurou em um suporte de ar-condicionado para salvar a mãe e o primo durante incêndio em apartamento no Paraná; confira atualizações
Atualizado às Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Autor
Yasmin Louise Szezerbatz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Juliane Vieira, que salvou a mãe e o primo de um incêndio em seu apartamento, está internada em estado gravíssimo. O acidente aconteceu em Cascavel, no Oeste do Paraná.

A mulher teve 63% do corpo queimado e está em um leito de terapia intensiva no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Universitário (HU) de Londrina, segundo boletim divulgado nesta segunda-feira, 20.

Juliane estava inicialmente internada no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), em Cascavel, e foi transferida na última sexta-feira, 17, para Londrina, referência estadual no tratamento de queimaduras.

A mãe de Juliane, Sueli, de 51 anos, e o primo, de 4 anos, também sofreram queimaduras e permanecem hospitalizados.

Entenda o caso de incêndio em prédio no Pará

O incêndio começou na manhã da última quarta-feira, 15, no 13º andar de um condomínio no bairro Country, em Cascavel.

Juliane estava dormindo com a mãe e o primo de 4 anos quando o fogo começou.

Segundo apuração da RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, trabalhadores de uma obra ao lado do prédio perceberam as chamas e avisaram o porteiro do condomínio. Ele desligou o gás e a energia e acionou o alarme de incêndio.

Vídeos nas redes sociais mostram o momento em que Juliane se pendura na parte externa do prédio, sobre o suporte do ar-condicionado, tentando salvar sua família.

Após o resgate, Juliane foi socorrida pelos bombeiros. O cachorro da família também estava no apartamento, mas conseguiu escapar sem ferimentos.

As chamas foram controladas e o imóvel isolado para inspeção técnica. Segundo o perito Rodrigo Cavalcante, a principal suspeita é de que o incêndio tenha começado entre a cozinha e a sala, de forma acidental.

Leia mais

Outros feridos no incêndio 

A mãe de Juliane, Sueli, de 51 anos, sofreu queimaduras no rosto, braços e pernas, além de ter inalado fumaça. Ela também teve as vias respiratórias comprometidas. No domingo, 19, o Hospital São Lucas, de Cascavel, informou que os sedativos estão sendo reduzidos gradualmente.

O menino de 4 anos, que é primo da advogada, teve queimaduras no quadril, nas pernas, nas mãos e no rosto, além de inalar fumaça. De acordo com o Hospital Evangélico Mackenzie, de Curitiba, o estado dele é estável.

Durante o resgate, o sargento Edemar de Souza Magliorini também ficou ferido, com queimaduras de terceiro grau, mas recebeu alta no sábado, 18.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar