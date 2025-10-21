19% da população convive com o crime organizado no Brasil, diz pesquisa

Imagem de apoio ilustrativo. No Nordeste, quase 16 milhões de pessoas convivem com a presença de facções criminosas e milícias em sua vizinhança / Crédito: divulgação OP+

Ao menos 28,5 milhões de pessoas convivem com a presença de facções criminosas ou milícias no bairro onde habitam, aponta pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública Levantamento encomendado ao Instituto Datafolha. Essa quantidade corresponde a 19% da população brasileira, representando um acréscimo de 5 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

LEIA MAIS | Operação prende 20 pessoas e apreende 200 caixas de medicamentos de uso controlado no CE Em 2024, 14% dos entrevistados responderam afirmativamente que conviviam com o crime organizado, o que correspondia a 23 milhões de pessoas, segundo o Datafolha. Na região Nordeste, quase 16 milhões de pessoas vivem com a presença de facções criminosas e milícias nos seus bairros e localidades. Porém, o convívio com o crime organizado foi mais citado entre moradores de capitais (26%), grandes centros urbanos, com mais de 500 mil habitantes, (26%) e da região Nordeste (28%).

A pesquisa entrevistou 2.007 pessoas com mais de 16 anos em 130 municípios de todas as regiões do Brasil, de 2 a 6 de junho, sobre situações de violência. O questionário abordou a percepção dos brasileiros acerca dos seguintes assuntos: crime organizado;



roubos;



agressões e



golpes financeiros praticados em plataformas digitais. Por outro lado, a pesquisa aponta que 11% dos entrevistados foram roubados ou assaltados em casa, no transporte, na escola ou no trabalho, registrando diminuição de um ponto em relação a 2024 – oscilação dentro da margem de erro do levantamento, conforme o Datafolha.



Além disso, um a cada quatro entrevistados que vivem onde as facções atuam, afirmou ter conhecimento sobre cemitérios clandestinos nos locais onde mora (27%). O levantamento indica que 8% dos pesquisados relataram casos de desaparecimento de parentes ou conhecidos (6% em 2024). Esse índice corresponde a 13,4 milhões de pessoas, em maior número nas classes mais pobres D e E. A cada três brasileiros, dois relatam terem sido vítimas de algum tipo de violência nos 12 meses anteriores à realização da pesquisa, um percentual de 66%. Dessa parcela, 6% foram vítimas de agressão física (5% em 2024), especialmente entre os mais jovens (10%).