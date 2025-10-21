19% da população convive com o crime organizado no Brasil, diz pesquisa

19% da população convive com o crime organizado no Brasil, diz pesquisaNa região Nordeste, quase 16 milhões de pessoas convivem com a presença de facções criminosas e milícias na vizinhança
Ao menos 28,5 milhões de pessoas convivem com a presença de facções criminosas ou milícias no bairro onde habitam, aponta pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública Levantamento encomendado ao Instituto Datafolha.
Essa quantidade corresponde a 19% da população brasileira, representando um acréscimo de 5 pontos percentuais em relação ao ano anterior.
Em 2024, 14% dos entrevistados responderam afirmativamente que conviviam com o crime organizado, o que correspondia a 23 milhões de pessoas, segundo o Datafolha.
Na região Nordeste, quase 16 milhões de pessoas vivem com a presença de facções criminosas e milícias nos seus bairros e localidades.
Porém, o convívio com o crime organizado foi mais citado entre moradores de capitais (26%), grandes centros urbanos, com mais de 500 mil habitantes, (26%) e da região Nordeste (28%).
A pesquisa entrevistou 2.007 pessoas com mais de 16 anos em 130 municípios de todas as regiões do Brasil, de 2 a 6 de junho, sobre situações de violência.
O questionário abordou a percepção dos brasileiros acerca dos seguintes assuntos:
- crime organizado;
- roubos;
- agressões e
- golpes financeiros praticados em plataformas digitais.
Por outro lado, a pesquisa aponta que 11% dos entrevistados foram roubados ou assaltados em casa, no transporte, na escola ou no trabalho, registrando diminuição de um ponto em relação a 2024 – oscilação dentro da margem de erro do levantamento, conforme o Datafolha.
Os mais afetados pela presença ostensiva do crime organizado são os entrevistados que se autodeclaram pretos (23%), em comparação com a população branca, que representa 13%.
Dessa parcela, os entrevistados que relataram ter sofrido com as facções criminosas instaladas em seus bairros, também disseram com maior frequência (4 em cada 10 pessoas) que encontram espaços com muitos grupos de usuários de drogas no caminho ao trabalho ou escola.
Além disso, um a cada quatro entrevistados que vivem onde as facções atuam, afirmou ter conhecimento sobre cemitérios clandestinos nos locais onde mora (27%).
O levantamento indica que 8% dos pesquisados relataram casos de desaparecimento de parentes ou conhecidos (6% em 2024). Esse índice corresponde a 13,4 milhões de pessoas, em maior número nas classes mais pobres D e E.
A cada três brasileiros, dois relatam terem sido vítimas de algum tipo de violência nos 12 meses anteriores à realização da pesquisa, um percentual de 66%. Dessa parcela, 6% foram vítimas de agressão física (5% em 2024), especialmente entre os mais jovens (10%).
Há também aqueles que afirmam já ter presenciado abordagens violentas da Polícia Militar (16%). Esse índice sobe entre os entrevistados mais jovens (25% daqueles de 16 a 24 anos de idade), entre homens e moradores dos grandes centros urbanos (21%, nos dois casos).
No ano passado, os pesquisados que já testemunharam abordagens violentas da Polícia correspondiam a 14% (uma variação no limite da margem de erro).
Os entrevistados ricos e pobres relataram que organizações criminosas estão presentes em suas vizinhanças de forma equiparada.
Dentre os que responderam afirmativamente, 19% ganham até dois salários mínimos (R$ 3.036), enquanto 18% dos entrevistados com renda de cinco a dez salários (R$ 7.590 a R$ 15.180) dizem o mesmo.