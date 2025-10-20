Defesa Civil alerta para frio intenso no estado de São Paulo

A semana começou com muito frio no estado de São Paulo. Segundo a Defesa Civil, essa condição deverá se intensificar nos próximos dias, podendo chegar

Por causa disso, a Defesa Civil emitiu um alerta para baixas temperaturas, que vale até a próxima quarta-feira (22). Segundo o órgão, o frio intenso é causado pela passagem de uma frente fria pelo estado de São Paulo em plena primavera, estação marcada por temperaturas mais amenas.

Além do frio, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) fez um alerta amarelo de vendaval para o estado de São Paulo, que vale até a manhã de terça-feira (21). O alerta amarelo é o primeiro na escala utilizada pelo Inmet (abaixo dos alertas laranja e vermelho) e indica um perigo potencial para a ocorrência do fenômeno. Segundo o órgão, os ventos podem variar entre 40 quilômetros por hora (km/h) e 60 km/h no estado.

Menor temperatura para outubro

Na manhã de hoje (20), a cidade de São Paulo registrou temperatura mínima de 11,2°C, a mais baixa para um mês de outubro desde 2014, quando os termômetros chegaram a marcar 10,7°C.