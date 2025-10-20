Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Defesa Civil alerta para frio intenso no estado de São Paulo

Autor Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil Autor
A semana começou com muito frio no estado de São Paulo. Segundo a Defesa Civil, essa condição deverá se intensificar nos próximos dias, podendo chegar a 8 graus Celsius (°C) na região metropolitana de São Paulo e a 5°C na Serra da Mantiqueira.

Por causa disso, a Defesa Civil emitiu um alerta para baixas temperaturas, que vale até a próxima quarta-feira (22). Segundo o órgão, o frio intenso é causado pela passagem de uma frente fria pelo estado de São Paulo em plena primavera, estação marcada por temperaturas mais amenas.

Além do frio, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) fez um alerta amarelo de vendaval para o estado de São Paulo, que vale até a manhã de terça-feira (21). O alerta amarelo é o primeiro na escala utilizada pelo Inmet (abaixo dos alertas laranja e vermelho) e indica um perigo potencial para a ocorrência do fenômeno. Segundo o órgão, os ventos podem variar entre 40 quilômetros por hora (km/h) e 60 km/h no estado.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Menor temperatura para outubro

Na manhã de hoje (20), a cidade de São Paulo registrou temperatura mínima de 11,2°C, a mais baixa para um mês de outubro desde 2014, quando os termômetros chegaram a marcar 10,7°C.

Para enfrentar esse frio, o governo de São Paulo instalou um abrigo solidário na Estação Pedro II, da Linha 3-Vermelha do Metrô, para oferecer acolhimento emergencial à população em situação de rua durante os dias mais frios. O abrigo deverá funcionar até a manhã da próxima quarta-feira, oferecendo alimentação, colchões, cobertores e acolhimento humanizado para pessoas em situação de rua.

A prefeitura de São Paulo também está acionando a Operação Baixas Temperaturas (OBT), que é implantada sempre que a temperatura na capital paulista fica abaixo dos 13ºC. Segundo a prefeitura, as dez tendas destinadas à população em situação de rua foram espalhadas por diversas regiões da cidade e funcionam das 18h à 0h, oferecendo alimentos, bebidas quentes, água, cobertores, itens de higiene, atendimentos de saúde e vacinação.

Tags

São Paulo

