Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arquivo Nacional sedia festival internacional de cinema nesta semana

Arquivo Nacional sedia festival internacional de cinema nesta semana

Autor Alana Gandra - repórter da Agência Brasil
Autor
Alana Gandra - repórter da Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Atividades culturais gratuitas, incluindo mostras de filmes, oficinas e debates tomam conta da sede do Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, a partir desta sexta (20), com o Arquivo em Cartaz ─ Festival Internacional de Cinema de Arquivo.

O evento se estenderá até a próxima sexta-feira (24) e integra as comemorações pelos dez anos de criação do Arquivo em Cartaz, iniciadas em janeiro passado. O festival levou mostras e debates a várias regiões do país e resultou na inauguração de três sedes regionais do Arquivo Nacional, em Porto Alegre, Manaus e Salvador.

“Desde a década de 1990, só tínhamos a sede no Rio de Janeiro e uma regional em Brasília”, informou à Agência Brasil a coordenadora-geral de Acesso e Difusão de Acervo do Arquivo Nacional, Letícia Grativol.

O tema deste ano do festival neste ano é Memórias da Terra em Filmes de Arquivo: transformações ambientais, impactos e sobrevivências. A escolha foi pautada pela realização, no Brasil, da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em novembro próximo, em Belém (PA).

“A gente está, o ano todo, mobilizando os nossos principais eventos para a temática das mudanças climáticas e do meio ambiente, por conta da própria COP30. Por isso, a gente escolheu esse tema”, conta a coordenadora.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O circuito comemorativo do Arquivo em Cartaz passou pelas cinco regiões do país desde o início do ano, com uma mostra itinerante de filmes. “Estamos aqui agora para encerrar o ano, fazendo essa programação, que tem abertura, encontro com pesquisadores do audiovisual”, disse Letícia Grativol.

Em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o Arquivo em Cartaz exibiu 18 obras dirigidas por cineastas, produtores e ativistas ambientais, indígenas e quilombolas, alcançando mais de 566 mil espectadores na TV Brasil, Canal Gov e Canal Educação.

Programação

Diariamente, a partir das 18h30, a sede do Arquivo Nacional terá sessões de cinema abertas ao público. Desde o último dia 16, vêm acontecendo também sessões públicas gratuitas na Cinemateca do Museu de Arte Moderna (MAM) e no CineArte UFF, em Niterói, vinculado à Universidade Federal Fluminense. As sessões se estenderão até a quinta-feira (23), com cédulas para o público votar nas melhores películas.

Durante esta semana, haverá também mostra de filmes criados por crianças, a Mostra Lanterninha Mágica, uma oficina inédita com o ex-Titã Gavin, que vai fazer uma oficina de sensibilidade de escuta a partir do acervo sonoro da instituição, entre outras atividades.

Na sexta-feira (24), o pátio do Arquivo Nacional terá exibições em uma tela gigante, seguida de premiações de melhor filme para as diversas categorias de títulos inscritos. “E a gente vai receber uma atração cultural que é o Cine Orquestra, em que vamos fazer sonorização de filmes mudos ao vivo, a partir das 18h. Não é preciso retirar ingresso. É só chegar aqui, na Praça da República”,disse Letícia.

Ainda na próxima sexta-feira, será lançada a décima edição da Revista Arquivo em Cartaz, somente na versão digital. Há intenção de publicar também uma versão impressa, para distribuição durante a COP30, com temas de interesse do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, ao qual o Arquivo está subordinado.

“Os organizadores da revista convidaram vários especialistas para falar sobre o tema da preservação, acervos audiovisuais”. Nessa edição da revista, coube ao Arquivo Nacional o texto institucional e o editorial.

Mostra competitiva

A mostra competitiva do Arquivo em Cartaz contra com 18 filmes, sendo seis curtas, seis médias e seis longas-metragens selecionados entre os filmes inscritos. Letícia Grativol informou que, neste ano, o festival recebeu 208 inscrições, um recorde em relação às edições anteriores. Os filmes inscritos utilizam pelo menos 30% de material de arquivo.

Todas as regionais do Arquivo Nacional tiveram estruturas montadas para exibir a premiação dos filmes da Mostra Competitiva. ”Foi a primeira vez que foi feito esse circuito, e a gente pretende continuar com ele nos próximos anos”.

Além dos melhores filmes, serão premiadas também outras categorias, como melhor pesquisa e melhor utilização do acervo. Os vencedores ganham o Troféu Batoque, “que é nossa cara, característica do Arquivo Nacional. O batoque faz parte do processo de preservação audiovisual. É uma peça de filme, e a gente pega do nosso setor de preservação e monta o troféu com ele, para a pessoa levar também um pouquinho de nós dentro do troféu”.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar