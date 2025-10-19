Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe

Na correria de cada dia, se Ana*, de 28 anos, parar o trabalho autônomo que realiza significará prejuízo. Em junho, ela recebeu uma mensagem por uma rede social com convite para ser modelo para a agência Brain, em Brasília. O que parecia esperança de uma nova profissão se transformou em prejuízo financeiro e dor de cabeça. Segundo a proposta, Ana faria trabalhos como modelo, mas precisaria pagar cerca R$ 2 mil para um agenciador divulgar fotos dela para potenciais clientes. Ela acreditou na agência e tirou dinheiro até do cheque especial. Estava desesperada e mergulhada em dívidas.

O único trabalho que ela teve foi supostamente para uma loja de óculos, que renderia a ela R$ 700. Esse valor entrou como desconto no valor que ela pagaria ao agenciador. “Me senti muito enganada. Nunca mais teve trabalho nenhum”. A história dela ocorreu com outras jovens nos últimos meses. Aos poucos, essas clientes se conheceram e descobriram que passaram pela mesma situação: prejuízo e nenhum trabalho como modelo. Elas formaram um grupo em um aplicativo de mensagens, intitulado “Enganados pela Brain”, e trocaram as experiências, que eram muito similares. Ação na Justiça Algumas pessoas aceitaram o prejuízo, mas pelo menos 10 clientes entraram com uma ação em um processo cível. A Brain tem até a próxima semana para responder às acusações. A advogada do grupo, Amanda Cristina Barbosa, disse que o processo busca rescisão contratual e devolução dos valores pagos.

O processo total tem um valor aproximado de R$ 53 mil. A agência de modelos tem até semana que vem para apresentar defesa. Não houve até agora movimento para uma conciliação entre as partes. Além dos valores financeiros, o episódio frustrou as expectativas dessas pessoas. “Surgiu uma mensagem pelo Instagram prometendo trabalhos remunerados em função do meu perfil”, afirmou Ana. Na mensagem, havia a informação de que ela havia sido selecionada para fazer fotos para a loja de óculos. Problemas financeiros

“Eu estava desempregada, trabalhando de forma autônoma, com problemas financeiros e esgotada”, contou. Quando ela foi até a agência, pediram que ela decorasse um texto e que escolheriam a melhor para uma propaganda. Quando Ana foi informada que poderia usar o cachê das fotos para abater a dívida que teria com agenciador, desconfiou que poderia haver algo de errado. Mas, mesmo assim, dividiu os R$ 1,3 mil em parcelas no cartão.

Passaram-se semanas e meses. Nunca apareceu outro trabalho. “Eles só receberam meu dinheiro e esqueceram que eu existo”. Elogios e promessas História semelhante foi vivida por Iara*, de 25 anos, que foi procurada por rede social em julho. Segundo ela, uma pessoa se disse produtora da Brain, falou que viu o perfil dela, a encheu de elogios e teria garantiu que “ganharia dinheiro”. “Fui muito bem tratada por todos e me colocaram dentro de uma sala e tiraram umas fotos minhas. Fizeram várias promessas. Se eu fechasse com eles, eu ia ter de dois a três trabalhos por mês”.