O que se sabe sobre apagão que afetou vários estados

Moradores de diversos estados relatam quedas de energia, que variam de alguns segundos a até uma hora. Incêndio no Paraná teria provocado a falha.Moradores de vários estados relataram nesta terça-feira (14/10) falhas no fornecimento de energia. Em alguns casos, a queda foi de apenas alguns segundos e, em outros, de até uma hora. Há relatos de falta de eletricidade em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Goiás, Ceará, Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins e Distrito Federal. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, um incêndio em um reator numa subestação em Campo Largo (PR), na região metropolitana de Curitiba, desligou a instalação, o que provocou apagões em vários estados. Ainda não se sabe como o fogo começou. Logo após o apagão, empresas do setor afirmaram que uma interferência no Sistema Interligado Nacional (SIN) teria ocasionado a falha no fornecimento de energia. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirmou essa informação. A ONS e o ministério marcaram uma reunião nesta terça para identificar as causas do incidente. Acionamento de Esquema Regional de Alívio de Carga Em São Paulo, o apagão teria afetado 937 mil clientes da Enel por cerca de oito minutos. A empresa afirmou que o problema foi causado pela atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC), de responsabilidade do Operador Nacional do Sistema (ONS). "O procedimento de corte de carga, conhecido como ERAC, acontece de forma automática, quando alguma ocorrência é identificada no SIN, para proteger o sistema elétrico", disse a Enel. No Rio de Janeiro, a falha atingiu 450 mil clientes da Light, que também citou o acionamento do ERAC e uma falha no SIN como possível causa na queda de energia. Em algumas regiões do estado, o apagão durou quase uma hora. No Amazonas, a empresa responsável pelo fornecimento de energia relatou uma perturbação no SIN no fim da noite desta segunda-feira, que interrompeu o fornecimento em algumas regiões. cn (ots)