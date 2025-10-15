Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo cria mais de 6,7 mil vagas na rede federal de ensino superior

Autor Agência Brasil
Tipo Notícia

O governo federal criou 6.737 cargos de professores e técnicos-administrativos em universidades e institutos federais, conforme portaria publicada nesta quarta-feira (15). 

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e o Ministério da Educação (MEC), desde 2023, cerca de 15 mil novas vagas foram abertas nas instituições federais de ensino. As medidas visam ampliar e modernizar a rede federal de ensino superior. 

Os novos cargos são para banco de professor-equivalente de magistério superior, que contempla professor efetivo e contratação de substitutos e visitantes. Entre as áreas de ensino a serem beneficiadas estão engenharia, saúde e tecnologia. 

Parte das vagas é destinada a banco de professor-equivalente da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico, distribuídas entre professores efetivos, substitutos e visitantes. Os profissionais irão atuar em curso de base tecnológica e novos campi dos institutos federais

Há também vagas para atualização do quadro de técnico-administrativos. 

A quantidade de vagas foi estabelecida a partir das demandas de cada instituição e atendendo critérios técnicos definidos pelos ministérios. 

 

