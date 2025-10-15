Concentração de CO² atingiu níveis recordes em 2024, alerta ONU

Dados da Organização Meteorológica Mundial (OMM) divulgados nesta quarta-feira (15) indicam que os níveis de gás carbônico (CO²) na atmosfera atingiram novos recordes ao longo de 2024.

De acordo com o Relatório do Boletim de Gases de Efeito Estufa, os níveis de gás carbônico na atmosfera causam impacto no clima não apenas na atualidade, mas por muitos séculos.

A agência da Organização das Nações Unidas (ONU) alertou ainda que, em razão do aumento dos níveis de CO² na atmosfera, o mundo deve experimentar temperaturas ainda mais elevadas e mais fenômenos climáticos extremos.

No documento, a OMM reforça as ações de monitoramento dos níveis de gás carbônico na atmosfera, classificando a estratégia como vital para que ações sejam tomadas no sentido de conter seus impactos.

A coordenadora do relatório e diretora científica sênior da OMM, Oksana Tarasova, destacou que há uma preocupação de que sumidouros de gás carbônico terrestres e oceânicos estejam se tornando menos eficazes, o que aumentaria a quantidade do gás que permanece na atmosfera, acelerando o aquecimento global.