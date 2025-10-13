Jovem morto no Morro Santo Amaro é lembrado em memorial

Diversos vídeos postados por moradores nas redes sociais mostram que a festa junina estava lotada, e muitas famílias acompanhavam a apresentação de quadrilhas, quando os tiros começaram.

Em um dos vídeos, policiais do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope) aparecem aguardando o socorro de uma pessoa baleada, enquanto ouvem protestos dos moradores.

A comunidade afirma que a festa transcorria normalmente, quando a operação policial começou, por volta das 3h da manhã, provocando o tiroteio.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp