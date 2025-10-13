Brigadas controlam dois dos três incêndios na Chapada dos Veadeiros

“Até o momento, não foram avistados animais selvagens atingidos pelos incêndios, porém animais domésticos (como bovinos), foram afetados pelas chamas”, acrescentou.

Não há, até o momento, um número oficial e atualizado sobre a área total que já foi queimada. O ICMBio, no entanto, estima que, somando todos os focos registrados desde o início da operação, a área afetada já deve estar perto de chegar a 80 mil hectares.

“Informamos que dois incêndios que atingiam a Chapada dos Veadeiros foram controlados durante o último final de semana (11 e 12 de outubro). No momento, permanece ativo um incêndio na região de Nova Roma”, informou o instituto.

Combate ao fogo continua

Segundo o instituto, os próximos dias serão de combate ao foco remanescente, de monitoramento de possíveis retomadas do fogo e de resgate de fauna.

Um dos incêndios teve início nas proximidades do povoado Cormari. Ele chegou a atingir o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, onde foi combatido de forma mais intensa pelas equipes de contenção do fogo.

A operação conta com 211 pessoas envolvidas, entre servidores e brigadistas do Ibama/Prevfogo, ICMBio, Rede Contra Fogo, Brivac, Brigada de São Jorge e Brigada Cerrado em Pé.