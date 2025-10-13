Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brigadas controlam dois dos três incêndios na Chapada dos Veadeiros

Autor Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Tipo Notícia

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) informou ter controlado, ao longo do último final de semana, dois dos três incêndios que atingem a Chapada dos Veadeiros, no estado de Goiás, desde o dia 28 de setembro. 

“Informamos que dois incêndios que atingiam a Chapada dos Veadeiros foram controlados durante o último final de semana (11 e 12 de outubro). No momento, permanece ativo um incêndio na região de Nova Roma”, informou o instituto.

Não há, até o momento, um número oficial e atualizado sobre a área total que já foi queimada. O ICMBio, no entanto, estima que, somando todos os focos registrados desde o início da operação, a área afetada já deve estar perto de chegar a 80 mil hectares.

“Até o momento, não foram avistados animais selvagens atingidos pelos incêndios, porém animais domésticos (como bovinos), foram afetados pelas chamas”, acrescentou.


Combate ao fogo continua

Segundo o instituto, os próximos dias serão de combate ao foco remanescente, de monitoramento de possíveis retomadas do fogo e de resgate de fauna.

Um dos incêndios teve início nas proximidades do povoado Cormari. Ele chegou a atingir o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, onde foi combatido de forma mais intensa pelas equipes de contenção do fogo.

A operação conta com 211 pessoas envolvidas, entre servidores e brigadistas do Ibama/Prevfogo, ICMBio, Rede Contra Fogo, Brivac, Brigada de São Jorge e Brigada Cerrado em Pé.

