Rio lança benefício para famílias em extrema vulnerabilidade social

O benefício funcionará como um cartão-alimentação no valor de R$ 200 mensais, entregue diretamente a famílias com crianças de até 4 anos de idade. A iniciativa vai alcançar 30 mil famílias, com investimento anual de mais de R$ 70 milhões.

O cartão é parte do programa Pequenos Cariocas, uma rede de proteção multidisciplinar para cuidar do desenvolvimento integral das crianças em vulnerabilidade social na cidade do Rio de Janeiro. O programa reúne ações e serviços nas áreas de saúde, educação, assistência social, cultura e proteção contra a violência, que permitem às crianças acesso a cuidados básicos desde os primeiros anos de vida.

O prefeito Eduardo Paes destacou a importância das políticas públicas voltadas para famílias em situação de vulnerabilidade na primeira infância. “Os estudiosos dizem que essa fase da pré-escola é a mais importante na vida das nossas crianças. É nesse momento que vão se formando as condições para que a criança lá na frente possa ter um futuro com mais oportunidades", destacou o prefeito.

Paes explicou que a prefeitura observou as famílias que estão na base oficial de dados do governo federal. "As famílias cariocas que não estão no Bolsa Família, com crianças de 0 a 4 anos, recebem esse benefício".