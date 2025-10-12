Escritora Taís Espírito Santo é a entrevistada do Conversa com o Autor

Na entrevista conduzida pela jornalista Katy Navarro, Taís fala de seu contentamento ao lançar Ashanti, nossa pretinha, livro infantil com uma história que cativa pela força da personagem e a representatividade para outras crianças. No bate-papo, a escritora destaca a personagem Ashanti, menina negra muito esperada na família.

A obra é uma celebração do amor e da ancestralidade dentro de uma família negra, com foco em um pai presente e atencioso. Taís revela que a publicação é uma homenagem ao seu pai e a todos os pais que participam ativamente da vida de seus filhos.

Além disso, a autora explica que o livro busca suprir a necessidade de representatividade de famílias negras em histórias infantis, mostrando que elas também são repletas de amor e afeto. Ela acredita que é uma leitura em que as crianças podem encontrar identificação e a possibilidade de se sentirem amadas e representadas no mundo.

Em 2017, Taís Espírito Santo participou da coletânea Olhos de Azeviche: dez escritoras negras que estão renovando a literatura brasileira, da Editora Malê. É conselheira do Instituto As Josefinas, além de ministrar oficinas de escrita criativa para mulheres, população quilombola e LGBTQIAPN+. Atua também como professora de escrita na ONG Ser Cidadão e criou a produtora Òrun Aiyé, de pretos e para pretos, agraciada com o Prêmio Ubuntu Origens.