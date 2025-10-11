Restaurante que teto caiu em SP sem autorização para reforma

Restaurante que teto desabou em SP não tinha autorização reformasTeto de restaurante desabou na quarta-feira, 8. Uma pessoa faleceu e outras cinco ficaram feridas. Fogaça, que assinava menu do local, lamentou o caso
O restaurante Jamile, onde o teto desabou na quarta-feira, 8 de outubro, não tinha autorização para realizar reformas na estrutura.
Na ocasião, uma pessoa morreu e mais cinco ficaram feridas. Inaugurado em 2015, o restaurante possui o cardápio assinado pelo chef Henrique Fogaça, jurado do programa culinário MasterChef desde a primeira edição.
A região mais atingida foi a do mezanino, caindo sobre mesas e balcões. Imóveis vizinhos não foram atingidos.
Conforme o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP), a estrutura que dividia o térreo e o primeiro andar do restaurante cedeu repentinamente.
Segundo a subprefeitura da Sé, três pedidos de reforma foram protocolados no local, em 2012, 2015 e 2019. Todos foram indeferidos por falta de documentação.
Mesmo sem autorização para reformas, restaurante possuía licença de funcionamento
Conforme a CNN Brasil, o local tem licença de funcionamento válida, emitida em 2022, e tem licença sanitária vigente da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).
Devido ao risco de colapso, o estabelecimento foi interditado após uma vistoria da Defesa Civil (DC) de São Paulo.
Em nota à CNN, a subprefeitura da Sé informa que o restaurante localizado na Rua Treze de Maio, 647, na Bela Vista, possui licença de funcionamento válida, emitida em 2022. O estabelecimento também tem licença sanitária vigente da SMS.
“A Defesa Civil foi acionada pelo Corpo de Bombeiros e, após vistoria, realizou a interdição total do imóvel nesta quarta-feira, 8, por risco de colapso. Imóveis vizinhos não foram atingidos”, informou a pasta.
“A Subprefeitura Sé esclarece ainda que, para o local, foi protocolado, em 2012, um pedido de licença para obra, indeferido por falta da documentação exigida. Em 2015 e 2019, novas solicitações foram apresentadas e também indeferidas pelo mesmo motivo. Em 2021, houve o encerramento deste processo”, finaliza a nota.
Fogaça lamenta o ocorrido
Em suas redes sociais, o chef Fogaça lamentou o ocorrido. Em uma publicação, Fogaça manifesta sua solidariedade e profundo pesar às famílias e às vítimas, reafirmando que sua prioridade neste momento é o “bem-estar de todos os envolvidos e o acompanhamento da assistência necessária”.
Ainda conforme o texto, o Fogaça esclareceu que não é dono ou sócio do restaurante.
Ele participou apenas da concepção inicial do restaurante, oferecendo consultoria na criação do menu.
“A sociedade, no entanto, não se concretizou, e ele nunca teve envolvimento na gestão operacional ou administrativa do estabelecimento, limitando sua atuação à assinatura do cardápio”, finaliza a postagem.
