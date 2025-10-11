Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Restaurante que teto caiu em SP sem autorização para reforma

Restaurante que teto desabou em SP não tinha autorização reformas

Teto de restaurante desabou na quarta-feira, 8. Uma pessoa faleceu e outras cinco ficaram feridas. Fogaça, que assinava menu do local, lamentou o caso
Atualizado às Autor Bárbara Mirele
Autor
Bárbara Mirele Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O restaurante Jamile, onde o teto desabou na quarta-feira, 8 de outubro, não tinha autorização para realizar reformas na estrutura. 

Na ocasião, uma pessoa morreu e mais cinco ficaram feridas. Inaugurado em 2015, o restaurante possui o cardápio assinado pelo chef Henrique Fogaça, jurado do programa culinário MasterChef desde a primeira edição.

O que se sabe sobre desabamento do restaurante onde Fogaça é chef; ENTENDA

A região mais atingida foi a do mezanino, caindo sobre mesas e balcões. Imóveis vizinhos não foram atingidos.

Conforme o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP), a estrutura que dividia o térreo e o primeiro andar do restaurante cedeu repentinamente.

Segundo a subprefeitura da Sé, três pedidos de reforma foram protocolados no local, em 2012, 2015 e 2019. Todos foram indeferidos por falta de documentação.

Mesmo sem autorização para reformas, restaurante possuía licença de funcionamento

Conforme a CNN Brasil, o local tem licença de funcionamento válida, emitida em 2022, e tem licença sanitária vigente da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Devido ao risco de colapso, o estabelecimento foi interditado após uma vistoria da Defesa Civil (DC) de São Paulo.

Em nota à CNN, a subprefeitura da Sé informa que o restaurante localizado na Rua Treze de Maio, 647, na Bela Vista, possui licença de funcionamento válida, emitida em 2022. O estabelecimento também tem licença sanitária vigente da SMS.

LEIA | Bombeiros descartam explosão antes de desabamento em restaurante em SP

“A Defesa Civil foi acionada pelo Corpo de Bombeiros e, após vistoria, realizou a interdição total do imóvel nesta quarta-feira, 8, por risco de colapso. Imóveis vizinhos não foram atingidos”, informou a pasta.

“A Subprefeitura Sé esclarece ainda que, para o local, foi protocolado, em 2012, um pedido de licença para obra, indeferido por falta da documentação exigida. Em 2015 e 2019, novas solicitações foram apresentadas e também indeferidas pelo mesmo motivo. Em 2021, houve o encerramento deste processo”, finaliza a nota.

Fogaça lamenta o ocorrido

Em suas redes sociais, o chef Fogaça lamentou o ocorrido. Em uma publicação, Fogaça manifesta sua solidariedade e profundo pesar às famílias e às vítimas, reafirmando que sua prioridade neste momento é o “bem-estar de todos os envolvidos e o acompanhamento da assistência necessária”.

Ainda conforme o texto, o Fogaça esclareceu que não é dono ou sócio do restaurante.

Ele participou apenas da concepção inicial do restaurante, oferecendo consultoria na criação do menu.

“A sociedade, no entanto, não se concretizou, e ele nunca teve envolvimento na gestão operacional ou administrativa do estabelecimento, limitando sua atuação à assinatura do cardápio”, finaliza a postagem.

Em nota ao O POVO, a subprefeitura da Sé esclareceu que, para o local, foi protocolado, em 2012, um pedido de licença para obra, indeferido por falta da documentação exigida. Em 2015 e 2019, novas solicitações foram apresentadas e também indeferidas pelo mesmo motivo. Em 2021, houve o encerramento deste processo.

O POVO também entrou em contato com o restaurante Jamile. A matéria será atualizada quando houver um retorno.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar