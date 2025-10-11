Restaurante que teto caiu em SP sem autorização para reforma

Quatro pessoas foram feridas e duas ainda se encontram soterradas após explosão no restaurante Jamile em São Paulo / Crédito: Reprodução/Corpo de Bombeiros SP

O restaurante Jamile, onde o teto desabou na quarta-feira, 8 de outubro, não tinha autorização para realizar reformas na estrutura. Na ocasião, uma pessoa morreu e mais cinco ficaram feridas. Inaugurado em 2015, o restaurante possui o cardápio assinado pelo chef Henrique Fogaça, jurado do programa culinário MasterChef desde a primeira edição.

O que se sabe sobre desabamento do restaurante onde Fogaça é chef; ENTENDA A região mais atingida foi a do mezanino, caindo sobre mesas e balcões. Imóveis vizinhos não foram atingidos. Conforme o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP), a estrutura que dividia o térreo e o primeiro andar do restaurante cedeu repentinamente. Segundo a subprefeitura da Sé, três pedidos de reforma foram protocolados no local, em 2012, 2015 e 2019. Todos foram indeferidos por falta de documentação.

Mesmo sem autorização para reformas, restaurante possuía licença de funcionamento Conforme a CNN Brasil, o local tem licença de funcionamento válida, emitida em 2022, e tem licença sanitária vigente da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Devido ao risco de colapso, o estabelecimento foi interditado após uma vistoria da Defesa Civil (DC) de São Paulo. Em nota à CNN, a subprefeitura da Sé informa que o restaurante localizado na Rua Treze de Maio, 647, na Bela Vista, possui licença de funcionamento válida, emitida em 2022. O estabelecimento também tem licença sanitária vigente da SMS.

Bombeiros descartam explosão antes de desabamento em restaurante em SP "A Defesa Civil foi acionada pelo Corpo de Bombeiros e, após vistoria, realizou a interdição total do imóvel nesta quarta-feira, 8, por risco de colapso. Imóveis vizinhos não foram atingidos", informou a pasta. "A Subprefeitura Sé esclarece ainda que, para o local, foi protocolado, em 2012, um pedido de licença para obra, indeferido por falta da documentação exigida. Em 2015 e 2019, novas solicitações foram apresentadas e também indeferidas pelo mesmo motivo. Em 2021, houve o encerramento deste processo", finaliza a nota.