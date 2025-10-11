Radioagência Nacional: 21 anos contribuindo para a comunicação pública

Com material produzido pelo Radiojornalismo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), pela própria equipe da Radioagência Nacional e pela Agência Brasil, o veículo abastece gratuitamente rádios comunitárias, universitárias, públicas e privadas de todo o país, alcançando milhões de ouvintes em áreas urbanas e remotas.

>>Saiba mais sobre os 21 anos da Radioagência Nacional

Criada em 11 de outubro de 2004, a Radioagência Nacional foi concebida como parte do esforço de democratizar o acesso à informação, especialmente em regiões onde outras fontes de notícias têm dificuldade de chegar.

A Radioagência publica cerca de 40 matérias por dia, que são acessadas por mais de 4 mil emissoras de rádio. Mensalmente, o material produzido é replicado mais de 500 mil vezes por cerca de 300 mil usuários.