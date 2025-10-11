Rádio e TV UFS lançam processo para compor Conselho Editorial

A UFS está instituindo o conselho para definir a linha editorial da rádio e TV.

Serão feitas audiências em todas as cidades em que a UFS tem campi, a partir da próxima segunda-feira (13). As inscrições para o processo seletivo começam no próximo dia 20.

A votação será por meio da plataforma Brasil Participativo, desenvolvida pela Secretaria Geral da Presidência.

A Rádio e a TV UFS fazem parte da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).