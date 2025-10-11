Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nelson Faria apresenta clássicos do cancioneiro nacional na TV Brasil

Com uma trajetória consolidada no país e no exterior, o guitarrista Nelson Faria é a atração da telinha da TV Brasil com um show exclusivo no Cena Musical. A performance em formato de quarteto resgata sucessos do cancioneiro nacional. O espetáculo entra no ar na programação da emissora pública na madrugada deste sábado (11) para domingo (12), à meia-noite.

O artista executa a obra de personalidades do jazz, do blues e do cenário da música brasileira como os astros Milton Nascimento, Roberto Menescal, Ronaldo Bôscoli e Tom Jobim, além de composições próprias. O repertório inclui as músicas O Barquinho e Vera Cruz, além das canções autorais Juliana, Valsa para Nathalia e Brooklyn High.

Violonista, arranjador, compositor e professor, Nelson Faria é considerado um dos mais importantes músicos da cena contemporânea brasileira. Natural de Belo Horizonte, o guitarrista mineiro marcou presença em diversos festivais estrangeiros, como os de Montreaux, de Jacarta e de Montreal.

Na performance gravada com exclusividade pelo canal no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro, o bamba é acompanhado no palco por Ney Conceição (baixo), Marcos Nimrichter (teclado) e Di Stéffano (bateria). O show tem a participação especial de Ulisses Rocha, no violão.

Apresentado por Bia Aparecida, o Cena Musical traz ícones da música e novos talentos. O programa fica disponível no app TV Brasil Play e no YouTube da emissora. O espetáculo liderado por Nelson Faria foi registrado em maio deste ano no projeto Sextas Instrumentais.

Sobre o programa

Lançado em 2007, o Cena Musical é uma produção da TV Brasil que exibe apresentações inéditas com a sonoridade da música do país. Desde 2017, os shows são gravados no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro. O programa mostra performances que revelam e celebram a diversidade e a riqueza do cancioneiro nacional.

A jornalista e cantora Bia Aparecida comanda a atração do canal público na atual temporada. A leva de espetáculos exclusivos apresentados no programa reúne nomes consagrados de vários gêneros da música brasileira.

Com direção de Maíra de Assis e Waldecir de Oliveira, o Cena Musical já acompanhou personalidades como Elba Ramalho, Francis Hime, Olivia Hime, Geraldo Azevedo, Gilson Peranzzetta e Jards Macalé, além dos grupos MPB4 e Quarteto do Rio. Outros astros e talentos da nova geração participam dos próximos programas.

