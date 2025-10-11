Mãe e filha morrem em SP após comer bolo envenenado

Mãe e filha morrem em SP após comer bolo envenenadoAlimento estava contaminado com um inseticida de uso comum contra praga. Polícia investiga casal como suspeito
Duas mulheres morreram após consumir um bolo com veneno, em junho recente, no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo. Vítimas, Ana Maria de Jesus, de 52 anos, e Larissa de Jesus, 21, eram mãe e filha. Uma adolescente também comeu o alimento envenenado, mas sobreviveu.
Caso já estava sendo investigado, mas veio à tona com mais detalhes somente nessa última semana, após a Polícia cumprir mandados de busca relacionados ao crime na última quarta-feira, 8.
O bolo em questão era de aniversário, conforme O Globo, e foi entregue na casa de Ana Maria um dia após a comemoração, já que ela não conseguiu ir à festa por estar trabalhando. Minutos depois de comer o alimento, ela passou mal, chegando a convulsionar, e foi internada em estado grave em um hospital.
Larissa chegou a visitar a mãe na unidade de saúde, acompanhada de uma adolescente de 16 anos que também seria da família. Ao voltar para a casa, ambas comeram o restante do bolo e horas depois a mais velha morreu na residência, mesmo após receber atendimento médico. A menor foi socorrida e sobreviveu.
Adolescente teria relatado que comeu um pedaço pequeno do alimento, enquanto Larissa teria ingerido metade da fatia e comentado em seguida que o sabor estava estranho.
Já Ana Maria recebeu alta após ficar uma semana internada, mas voltou a ser hospitalizada várias outras vezes e morreu quase dois meses depois, com diagnóstico de intoxicação grave e insuficiência respiratória.
Polícia investiga casal como principais suspeitos
Imagens da câmera de segurança flagraram um homem saindo do carro com uma sacola e entregando o bolo a Ana, conversando com a mesma antes de ir embora. Nenhum outro convidado que consumiu o alimento no aniversário passou mal, o que aponta que apenas os pedaços entregues estavam manipulados.
Durante investigações, o laudo pericial revelou que o bolo dado estava contaminado com um inseticida de uso comum contra praga. Polícia tem como principais suspeitos o marido de uma sobrinha da vítima e a esposa dele. Caso é investigado como duplo homicídio e tentativa de homicídio qualificado.
Conforme a Polícia Civil de São Paulo, o Departamento de Homícidios e Proteção à Pessoa (DHPP) é responsavél pela investigação e segue realizando diligências.
