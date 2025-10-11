Mãe e filha morrem em SP após comer bolo envenenado

VIaturas da polícia civil de São Paulo / Crédito: Ciete Silvério/Governo do Estado de SP

Duas mulheres morreram após consumir um bolo com veneno, em junho recente, no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo. Vítimas, Ana Maria de Jesus, de 52 anos, e Larissa de Jesus, 21, eram mãe e filha. Uma adolescente também comeu o alimento envenenado, mas sobreviveu. Leia também | Restaurante que teto desabou em SP não tinha autorização para reformas

Caso já estava sendo investigado, mas veio à tona com mais detalhes somente nessa última semana, após a Polícia cumprir mandados de busca relacionados ao crime na última quarta-feira, 8. O bolo em questão era de aniversário, conforme O Globo, e foi entregue na casa de Ana Maria um dia após a comemoração, já que ela não conseguiu ir à festa por estar trabalhando. Minutos depois de comer o alimento, ela passou mal, chegando a convulsionar, e foi internada em estado grave em um hospital. Larissa chegou a visitar a mãe na unidade de saúde, acompanhada de uma adolescente de 16 anos que também seria da família. Ao voltar para a casa, ambas comeram o restante do bolo e horas depois a mais velha morreu na residência, mesmo após receber atendimento médico. A menor foi socorrida e sobreviveu. Adolescente teria relatado que comeu um pedaço pequeno do alimento, enquanto Larissa teria ingerido metade da fatia e comentado em seguida que o sabor estava estranho.