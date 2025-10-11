Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em agenda internacional, Lula se reúne com o papa Leão XIV no Vaticano

Presidente brasileiro acumula encontros com João Paulo II, Bento XVI e Francisco em diferentes mandatos políticos. Visita será na segunda-feira, 13
Camila Maia/ especial para O POVO
Camila Maia/ especial para O POVO
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), será recebido pelo papa Leão XIV na próxima segunda-feira, 13 de outubro, segundo informou o Vaticano. Encontro com o Pontífice ocorre durante a agenda do Fórum Mundial da Alimentação, em Roma, na Itália.

Esta será a primeira reunião de Lula com o novo líder da Igreja Católica desde a eleição do pontífice, em maio deste ano.

O presidente brasileiro dispõe de encontros com os últimos três papas. Lula havia se reunido com João Paulo II, Bento XVI e Francisco ao longo de diferentes momentos de sua trajetória política.

O presidente embarca neste sábado, 11 de outubro, de Brasília, com destino à Europa. O retorno ao Brasil está previsto para a noite do dia 13 de outubro.

Presidente participa de Fórum Mundial da Alimentação em Roma

O petista participa da abertura do Fórum Mundial da Alimentação 2025, em Roma, na Itália. Evento, promovido anualmente pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), marcará também os 80 anos de criação da instituição.

Em agenda internacional, Lula representa País na Segunda Reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa copresidida por Brasil e Espanha.

A ocasião reúne ministros, representantes de governos, agências da ONU, bancos multilaterais e organizações da sociedade civil.

O presidente foi convidado para o Fórum pelo diretor-geral da FAO, Qu Dongyu, em julho, quando foi informado por telefone de que o Brasil havia saído do Mapa da Fome.

Programação também inclui a cerimônia de inauguração da sede do secretariado da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.

Lula já se reuniu com três papas antes de Leão XIV

Em mandatos anteriores, Lula se encontrou com outros pontífices, como João Paulo II, Bento XVI e Francisco.

A viagem mais recente do presidente a Roma ocorreu em abril deste ano, quando participou do velório do papa Francisco, que faleceu em 21 de abril, aos 88 anos, após sofrer um AVC e apresentar quadro de insuficiência cardíaca, segundo Vaticano.

