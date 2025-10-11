Brasileiros invadem perfil internacional: estátua parece Lula

Internautas brasileiros ‘invadiram’ o perfil Decimus Claudius, após a publicação de uma estátua que muitos acharam parecida com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) / Crédito: Ricardo Stuckert / PR

“Um busto romano de bronze representando um homem”, escreveu no Instagram o perfil Decimus Claudius (@decimusclaudius), sobre uma estátua que muitos brasileiros acharam semelhante ao presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A publicação foi feita no início deste mês de outubro e descoberta pelos brasileiros nos últimos dias. Um dos internautas comentou na publicação: “seu inimigo era ‘Bolso Nero’, que queria incendiar o País”.

A estátua é um busto de bronze, datado do século III d. C, que retrata um homem romano e compõe o acervo do Museu Metropolitano de Nova York. Conforme Decimus Claudius, o homem é representado com barba e cabelo curto, típicos do século III d.C. Da mesma forma, sua toga apresenta a ampla prega no peito, encontrada em muitos bustos de mármore em tamanho real da época. “Embora este busto de bronze exiba um alto grau de caracterização individual, o sujeito não foi identificado com uma figura histórica conhecida. Conforme o Museu Metropolitano de Arte de Nova York, onde está em exposição. Foi adquirido em Roma em 1913”, comunica a publicação.