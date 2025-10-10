Terra Indígena Munduruku volta a ser pressionada pelo desmatamento

A Terra Indígena Munduruku, localizada no Pará, passou o primeiro trimestre deste ano fora do ranking das terras indígenas mais pressionadas pelo desmatamento na Amazônia, após operação de desintrusão que terminou em janeiro. No entanto, o território voltou a ser pressionado pela devastação no segundo trimestre do ano. A TI Munduruku foi a que mais registrou ocorrências de desmatamento entre as terras indígenas, de abril a junho de 2025, segundo dados do relatório Ameaça e Pressão de Desmatamento em Áreas Protegidas, do instituto de pesquisa Imazon. A pesquisadora do Imazon Bianca Santos ressalta que a volta da pressão sobre a TI reforça que a fiscalização precisa ser constante, além das operações pontuais.

“Para gerar um efeito duradouro, é importante fortalecer a presença do Estado e envolver as próprias comunidades indígenas nas estratégias de preservação. Além disso, é essencial assegurar que os responsáveis por esses crimes sejam responsabilizados”, disse Bianca em nota. Para identificar os territórios impactados, o relatório de ameaça e pressão divide a Amazônia Legal em quadrados de 10 por 10 quilômetros (km), chamados de células, e identifica quantas delas tiveram desmatamento. Dessa forma, os resultados mostram as áreas protegidas mais pressionadas (quando a derrubada acontece dentro dos limites dos territórios) e ameaçadas (quando a devastação acontece ao redor, em um raio de até 10 km). A TI Munduruku teve seis células com ocorrência de desmatamento no segundo trimestre do ano. A abordagem do levantamento do Imazon é diferente de outros monitoramentos que consideram apenas o total desmatado. Segundo Bianca, o objetivo do estudo é se antecipar ao problema, identificando também os sinais próximos às áreas protegidas. “Assim, os órgãos de fiscalização podem agir antes que esse crime ambiental adentre nesses territórios”.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp Áreas protegidas No relatório, há ainda a classificação das áreas protegidas mais pressionadas e ameaçadas pelo desmatamento na Amazônia, incluindo as unidades de conservação estaduais e federais, além das terras indígenas. A APA Triunfo do Xingu, no Pará, foi o território protegido com mais ocorrências de desmatamento - foram 15 células - dentro de seus limites, ou seja, o mais pressionado pela devastação. No total, o estado do Pará registrou seis dos dez territórios protegidos mais pressionados na Amazônia.