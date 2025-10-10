"Falsa couve" deixa 4 pessoas em estado grave em MG; veja planta

Família confunde planta tóxica com couve e são hospitalizados em estado grave em Minas Gerais / Crédito: Reprodução / Invasoras.pt

Três pessoas da mesma família foram hospitalizadas na quarta-feira, 8, após ingerirem uma planta tóxica parecida com couve, em uma chácara no bairro Aló do Parnaíba, em Patrocínio, Minas Gerais. O caso reacendeu o alerta sobre os riscos de confundir espécies vegetais comestíveis com plantas venenosas. Em 2018, um idoso morreu após consumir a mesma planta.

Caso do "falso couve" em Patrocínio Durante um almoço de confraternização, a família ingeriu um vegetal de folhas acreditando se tratar de couve, mas era uma espécie tóxica conhecida como falsa couve. O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou a relação entre o quadro grave das vítimas e a ingestão da planta. As vítimas eram uma mulher de 37 anos e dois homens, de 60 e 67 anos. Segundo os bombeiros, as três vítimas foram hospitalizadas e sofreram paradas cardíacas, mas conseguiram ser reanimadas a tempo.

Que planta é essa? A perigosa "falsa couve" A planta ingerida é a Nicotiana glauca, pertencente à mesma família da nicotina do tabaco. Popularmente chamada de “falsa couve” ou “couve do mato”, ela é comumente confundida com a couve tradicional por causa de suas folhas semelhantes, mas é altamente venenosa e não deve ser consumida. A Nicotiana glauca contém anabasia, uma substância até cinco vezes mais potente que a nicotina. Sua ingestão provoca intoxicação severa, podendo levar à morte. A ingestão da planta pode causar sintomas graves, como: