"Falsa couve" deixa 4 pessoas em estado grave em MG; veja planta

"Falsa couve" deixa 4 pessoas em estado grave em MG; conheça a plantaFamília come planta tóxica que se parece com couve e é hospitalizada. Conheça a planta tóxica Nicotiana glauca
Três pessoas da mesma família foram hospitalizadas na quarta-feira, 8, após ingerirem uma planta tóxica parecida com couve, em uma chácara no bairro Aló do Parnaíba, em Patrocínio, Minas Gerais.
O caso reacendeu o alerta sobre os riscos de confundir espécies vegetais comestíveis com plantas venenosas. Em 2018, um idoso morreu após consumir a mesma planta.
Caso do "falso couve" em Patrocínio
Durante um almoço de confraternização, a família ingeriu um vegetal de folhas acreditando se tratar de couve, mas era uma espécie tóxica conhecida como falsa couve.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou a relação entre o quadro grave das vítimas e a ingestão da planta. As vítimas eram uma mulher de 37 anos e dois homens, de 60 e 67 anos.
Segundo os bombeiros, as três vítimas foram hospitalizadas e sofreram paradas cardíacas, mas conseguiram ser reanimadas a tempo.
Que planta é essa? A perigosa "falsa couve"
A planta ingerida é a Nicotiana glauca, pertencente à mesma família da nicotina do tabaco. Popularmente chamada de “falsa couve” ou “couve do mato”, ela é comumente confundida com a couve tradicional por causa de suas folhas semelhantes, mas é altamente venenosa e não deve ser consumida.
A Nicotiana glauca contém anabasia, uma substância até cinco vezes mais potente que a nicotina. Sua ingestão provoca intoxicação severa, podendo levar à morte.
A ingestão da planta pode causar sintomas graves, como:
- Mal-estar intenso
- Vômitos
- Perda dos movimentos das perna
- Parada respiratória
Em casos de suspeita de intoxicação, a recomendação é procurar atendimento médico imediatamente e, se possível, levar uma amostra da planta para identificação.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente