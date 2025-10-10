Estiagem longa pode atrasar chegada do período chuvoso em São Paulo

O período entre o fim do inverno (agosto) e o início da primavera (setembro) é tipicamente mais seco em todo o país. Os índices de umidade relativa do ar são menores, o que torna o solo mais suscetível à queima da vegetação. Contudo, nos últimos anos, meteorologistas notaram que o período de estiagem tem durado mais tempo do que deveria.

“O período seco tem se estendido por mais dias. Nós temos essa condição de que o período chuvoso está começando uns cinco a dez dias em direção ao final da primavera”, revela o técnico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Lizandro Gemiacki.

As razões para o prolongamento da estiagem são complicadas para se identificar com precisão. Como disse Lizandro, “não temos como colocar a atmosfera no laboratório e isolar a causa e a consequência. A gente tem acompanhado tudo acontecendo a toda hora e em conjunto”.

Outro fator que dificulta a análise fica por conta das mudanças no clima. Naturalmente, cada ano apresenta variações climáticas, porém, tem-se notado grande variação de graus.



