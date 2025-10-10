Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estiagem longa pode atrasar chegada do período chuvoso em São Paulo

Autor Odair Braz Junior - Repórter da Agência Brasil
O estado de São Paulo está em um momento delicado em relação aos riscos de incêndios na vegetação. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) prorrogou a suspensão das queimadas controladas até 31 de outubro. Segundo a Defesa Civil, no domingo (5), diversas regiões apresentaram amplas áreas em nível roxo de emergência.

O período entre o fim do inverno (agosto) e o início da primavera (setembro) é tipicamente mais seco em todo o país. Os índices de umidade relativa do ar são menores, o que torna o solo mais suscetível à queima da vegetação. Contudo, nos últimos anos, meteorologistas notaram que o período de estiagem tem durado mais tempo do que deveria.

“O período seco tem se estendido por mais dias. Nós temos essa condição de que o período chuvoso está começando uns cinco a dez dias em direção ao final da primavera”, revela o técnico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Lizandro Gemiacki.

As razões para o prolongamento da estiagem são complicadas para se identificar com precisão. Como disse Lizandro, “não temos como colocar a atmosfera no laboratório e isolar a causa e a consequência. A gente tem acompanhado tudo acontecendo a toda hora e em conjunto”.

Outro fator que dificulta a análise fica por conta das mudanças no clima. Naturalmente, cada ano apresenta variações climáticas, porém, tem-se notado grande variação de graus.

Mudanças no clima

Alguns dos conjuntos de fatores que Gemiacki aponta como favoráveis a uma grande variabilidade do clima são mudanças climáticas causadas pelos gases de efeito estufa como CO2 e metano; fenômenos naturais de grande escala, como os El Niño e La Ninã; fenômenos locais, como o aquecimento do Oceano Atlântico; e oscilações antárticas, árticas e Decadal do Pacífico.

“As coisas funcionam na forma de ondas. Quando temos duas ondas que se somam, elas se amplificam e podem causar efeitos mais significativos. Ano passado, por exemplo, teve um grande período seco na região central do Brasil, potencializado pelo El Niño”, assegura Gemiacki.

Queimadas

Desde agosto, a Cetesb suspendeu as queimadas controladas em todo estado de São Paulo. A decisão inclui queimas de cana-de-açúcar, agrícolas e para controle de pragas. A medida poderá ser estendida caso a estiagem persista ou as condições meteorológicas permaneçam desfavoráveis.

A decisão, contudo, não impede que queimadas ilegais aconteçam. É preciso uma atenta fiscalização, como afirma Gemiacki. “No período seco, quando há maior incidência, os incêndios perdem o controle facilmente. Tem que se intensificar essas fiscalizações e as punições para quem comete o crime”, finaliza. 

