Restaurante Jamile: quase 24h depois, o que se sabe sobre desabamento

O que se sabe sobre desabamento do restaurante onde Fogaça é chef

Estrutura do restaurante Jamile cedeu antes do horário de almoço; cinco funcionários ficaram feridos. Entenda o que se sabe sobre o caso
Izabele Vasconcelos
Izabele Vasconcelos
Notícia

Uma funcionária morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas após o desabamento do mezanino de madeira do restaurante Jamile, localizado em São Paulo.

O acidente aconteceu por volta do meio-dia dessa quarta-feira, 8, pouco antes da abertura do estabelecimento ao público.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a estrutura que dividia o térreo e o primeiro andar do restaurante cedeu repentinamente.

A vítima fatal, uma funcionária que trabalhava na parte superior do imóvel, ficou presa sob os escombros, sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. O nome dela não foi divulgado.

Desabamento do Jamile: vítimas e atendimento de emergência

O acidente mobilizou dez viaturas dos Bombeiros, além de equipes do Samu, Defesa Civil, Polícia Militar e CET.

No total, oito pessoas foram atendidas: cinco com ferimentos leves, duas em estado de abalo psicológico e uma que morreu no local.

Os feridos — todos funcionários — foram encaminhados para unidades de saúde da região. Segundo informações oficiais, apresentavam escoriações e dores nas costas.

Após vistoria técnica, a Defesa Civil interditou completamente o imóvel por risco de colapso estrutural. Apesar disso, a Subprefeitura da Sé informou que as construções vizinhas não foram atingidas e permanecem seguras.

O restaurante possuía licenças de funcionamento e sanitária válidas, a mais recente emitida em 2022, o que indica que o local estava regularizado perante os órgãos municipais.

Hipótese de explosão foi descartada

Inicialmente, as equipes de resgate chegaram a levantar a hipótese de uma explosão de gás como causa do desabamento.

No entanto, essa suspeita foi descartada após as primeiras verificações dos Bombeiros. O colapso do mezanino de madeira é apontado como a causa principal do acidente.

Imagens registradas no interior do restaurante mostram que o desabamento atingiu o salão principal, onde ficavam mesas e cadeiras posicionadas sobre a estrutura de madeira.

O restaurante Jamile e a relação com Henrique Fogaça

O restaurante Jamile é conhecido por sua gastronomia contemporânea e fica em uma das regiões mais tradicionais da capital paulista, o Bixiga.

O nome do estabelecimento é uma homenagem à mãe de um dos sócios, o empresário Alberto Hiar, fundador da marca Cavalera.

O cardápio é assinado pelo chef Henrique Fogaça, jurado do programa MasterChef Brasil, mas ele não é dono nem sócio do restaurante.

Segundo sua assessoria, Fogaça apenas colabora com a criação e assinatura dos pratos, sem envolvimento na administração ou operação do negócio.

Chef Fogaça se manifesta

Por meio de nota, a equipe do chef informou que ele está fora do país, mas acompanha o caso e presta solidariedade às vítimas.

“Embora esteja fora do país, o chef mantém contato constante com os responsáveis pelo restaurante e acompanha de perto o desenrolar da situação, apoiando a apuração rigorosa das causas do ocorrido”, informou o comunicado.

Fogaça também ressaltou que sua relação com o restaurante é exclusivamente criativa, limitada à elaboração do cardápio. Ele lamentou profundamente o acidente e manifestou apoio aos familiares das vítimas.

Desabamento do Jamile: o que dizem os responsáveis pelo restaurante

Em nota, o restaurante Jamile afirmou estar colaborando com as autoridades para esclarecer as causas do desabamento.

A direção também declarou prestar apoio às famílias das vítimas e garantiu que o estabelecimento permanecerá fechado até a conclusão das investigações.

