Restaurante Jamile: quase 24h depois, o que se sabe sobre desabamento

Desabamento do restaurante Jamile ocorreu antes da abertura do local. / Crédito: Reprodução/Instagram @jamile_restaurante/CBMSP

Uma funcionária morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas após o desabamento do mezanino de madeira do restaurante Jamile, localizado em São Paulo. O acidente aconteceu por volta do meio-dia dessa quarta-feira, 8, pouco antes da abertura do estabelecimento ao público.

No total, oito pessoas foram atendidas: cinco com ferimentos leves, duas em estado de abalo psicológico e uma que morreu no local. Os feridos — todos funcionários — foram encaminhados para unidades de saúde da região. Segundo informações oficiais, apresentavam escoriações e dores nas costas. Após vistoria técnica, a Defesa Civil interditou completamente o imóvel por risco de colapso estrutural. Apesar disso, a Subprefeitura da Sé informou que as construções vizinhas não foram atingidas e permanecem seguras.

O restaurante possuía licenças de funcionamento e sanitária válidas, a mais recente emitida em 2022, o que indica que o local estava regularizado perante os órgãos municipais. Hipótese de explosão foi descartada Inicialmente, as equipes de resgate chegaram a levantar a hipótese de uma explosão de gás como causa do desabamento. No entanto, essa suspeita foi descartada após as primeiras verificações dos Bombeiros. O colapso do mezanino de madeira é apontado como a causa principal do acidente.