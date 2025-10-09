Litoral fluminense tem oito praias com o certificado Bandeira Azul

O litoral costeiro do estado do Rio de Janeiro tem oito praias contempladas com o certificado internacional Bandeira Azul (Blue Flag), honraria ecológica voluntária concedida a praias, marinas e embarcações turísticas que atendem a critérios rigorosos de gestão ambiental, qualidade da água, segurança e educação ambiental.

“Esta certificação é um marco para o Rio de Janeiro e coroa o trabalho contínuo do Inea [Instituto Estadual do Ambiente] em promover o desenvolvimento sustentável. Ter oito de nossos ambientes costeiros reconhecidos com a Bandeira Azul atesta que estamos no caminho certo, conciliando a conservação da nossa rica biodiversidade com oferta de lazer de qualidade para a população e o turismo”, comemorou o secretário de estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) tem ações cotidianas de monitoramento e administração em oito desses locais, que ficam próximas a unidades de conservação.

As praias contempladas são verdadeiros cartões-postais de suas regiões, que agora unem sua beleza natural a um compromisso com a sustentabilidade. Em Búzios, a Praia do Forno é um cenário clássico, enquanto Tucuns oferece uma atmosfera mais tranquila. Arraial do Cabo é representado pela Praia Lagunar de Caiçara, conhecida por suas águas serenas. Em Cabo Frio, o extenso areal da Praia do Peró se destaca. Já no interior da Região dos Lagos, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia apresentam, respectivamente, a Praia de Ubás e a Praia das Pedras de Sapiatiba, na Lagoa de Araruama, que têm águas cristalinas e com muita salinidade e água morna.

A Bandeira Azul é um dos selos socioambientais mais respeitados globalmente. Para a gestão pública, o programa funciona como um guia de excelência, promovendo um desenvolvimento econômico alinhado com a preservação do meio ambiente. E para os turistas é um indicador de qualidade ambiental, segurança, bem-estar e educação sustentável.