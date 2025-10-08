Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Uma pessoa morre após desabamento de teto de restaurante em SP

Autor Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Tipo Notícia

Uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas após o desabamento do teto do restaurante Jamile, na região central da capital paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco vítimas foram socorridas com ferimentos e outras duas com abalo psicológico. Já uma mulher que ficou presa sob os escombros acabou morrendo após o desabamento do teto.

O acidente aconteceu na Rua 13 de Maio, na região da Bela Vista, em São Paulo, por volta das 12h20. De acordo com os Bombeiros, informações preliminares indicam que o teto do restaurante desabou após explosão de gás.

O estabelecimento Jamile tem seu cardápio assinado e criado pelo chef e jurado do programa Masterchef Brasil, Henrique Fogaça, que negou ser proprietário do restaurante.

“É importante esclarecer que Henrique Fogaça não possui qualquer participação societária ou vínculo de propriedade com o restaurante Jamile, como erroneamente vem sendo dito em alguns canais de comunicação. Sua atuação se restringe à criação e assinatura do cardápio da casa, sem envolvimento na gestão administrativa ou operacional do estabelecimento”, diz a nota encaminhada pela assessoria do chef.

Por meio de nota, Fogaça lamentou o acidente e disse manifestar sua solidariedade integral às vítimas e a seus familiares, “reafirmando que sua principal preocupação neste momento é o bem-estar de todos os envolvidos e o acompanhamento da assistência necessária”.

 

 

