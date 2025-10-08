Itaipu apresenta barco movido a 100% hidrogênio verde

Em um esforço para se mostrar um Em um esforço para se mostrar um centro desenvolvedor de energia renovável , a Itaipu Binacional, empresa responsável pela hidrelétrica na fronteira do Brasil com o Paraguai, apresentou um barco 100% movido a hidrogênio verde, combustível limpo que não emite gases do efeito estufa, causador do aquecimento global.

A embarcação foi desenvolvida por Itaipu Parquetec, centro de inovações em soluções sustentáveis da empresa, e é a primeira do tipo na América Latina. A apresentação foi no reservatório de Itaipu, no Rio Paraná, em Foz do Iguaçu, lado brasileiro da usina. O barco será lançado oficialmente em Belém, durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que acontece de 10 a 21 de novembro na capital paraense. A COP30 reunirá delegações governamentais e organizações da sociedade civil de todas as partes do planeta para buscar soluções para o aquecimento global e a mudança climática. O barco Em um primeiro momento, o barco de alumínio, com 9,5 metros de comprimento e 3 metros de largura, será utilizado na atividade de coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos nas ilhas habitadas da capital paraense.

A embarcação também conta com sistema para aproveitar energia solar e, durante a navegação, não emite barulho nem poluentes. O único resíduo do motor é água pura. O barco ficará sob responsabilidade da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), instituição sem fins lucrativos que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento científico, social e tecnológico da Amazônia, e ligada à Universidade Federal do Pará (UFPA).

Hidrogênio verde O hidrogênio é um gás que pode ser utilizado como combustível sem emitir gás carbônico (CO²), causador do efeito estufa. No entanto, apesar de ser o elemento mais comum na natureza, dificilmente é encontrado isoladamente. Geralmente está associado a outros elementos, como no caso da água (H₂O). Um dos meios mais desenvolvidos para extração do hidrogênio é a eletrólise, quando se extrai a molécula presente na água. Para fazer a separação dos elementos químicos, é preciso usar energia. Quando essa energia é de origem limpa, como a hidrelétrica, é possível classificar o hidrogênio resultante como verde.

O gestor do Centro de Tecnologias de Hidrogênio de Itaipu Parquetec, Daniel Cantane, explicou à Agência Brasil que a produção e o uso do hidrogênio verde não poluem o meio ambiente. “No caso do barco, por exemplo, após o uso como combustível, o produto gerado é água pura, que retorna ao rio”, disse.Daniel Cantane detalha que um posto náutico semelhante ao que há em Foz do Iguaçu será instalado em Belém, que utilizará a energia solar para produção local do hidrogênio verde. A estrutura terá capacidade para armazenar o combustível produzido. “Esse posto terá um sistema de recarga para fazer o abastecimento das embarcações, então, garante o uso da embarcação de uma maneira contínua após a COP30”, esclarece.