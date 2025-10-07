Gás de pimenta é usado para conter briga entre alunas em escola do DF

“No momento do conflito, formou-se uma aglomeração de alunos em torno das estudantes envolvidas, o que dificultou a atuação imediata da equipe gestora”, informou o governo local em nota à imprensa. A secretaria não informou a idade ou série das alunas envolvidas.

A secretaria argumenta que a utilização do equipamento foi feita a fim de permitir a intervenção dos servidores. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para prestar atendimento.

"Situação foi controlada"

A direção da escola acrescentou que professores e outros funcionários prestaram apoio aos estudantes que sentiram os efeitos do gás. A unidade de ensino ainda descartou que estudantes envolvidas na briga tivessem objetos cortantes. “A situação foi controlada e o turno finalizado com segurança”, explicou a secretaria de educação.

Diante do episódio, o Secretaria de Educação garantiu que vai acompanhar o caso e adotar as medidas necessárias. “A pasta reforça seu compromisso com a promoção de um ambiente escolar seguro, pautado no diálogo e na cultura de paz”, finalizou a nota.