Cor de tubarão intriga web; veja vídeo e entenda coloração

A espécie de tubarão-martelo, Sphyrna mokarran, está ameaçada de extinção; entenda / Crédito: Reprodução/Instagram/@prefeituradearraialdocabo

Um tubarão-martelo foi avistado nadando próximo à costa do mar de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. O acontecimento foi publicado pela prefeitura do município em junho deste ano, mas viralizou nesta semana, surpreendendo internautas.

Por isso, o que é visto nos registros é resultado de um efeito das luzes rosadas do fim da tarde, não da pele do tubarão. “A cor, na verdade, está atingindo toda a superfície que ela está encontrando”, explicou o biólogo Vicente Faria, acrescentando que o ângulo de pôr do sol permite com que a luz atinja uma área maior.

Tubarão-martelo no RJ: por que é um registro cada vez mais incomum? A Sphyrna mokarran, espécie do tubarão-martelo do vídeo, é comum em águas costeiras e tropicais do mundo, sendo a costa de Arraial do Cabo um dos pontos em que podem predominar.

Outro ponto da localização é o fato de que é uma área de ressurgência, ou seja, atrai potenciais presas, que servem como alimento para o animal, por ser rica em nutrientes. Entretanto, o tubarão-martelo sumiu em regiões em que antes eram mais comuns de ser avistado, sendo essa uma delas. O seu sumiço faz com que o acontecido seja cada vez mais incomum de ser visto. Isso é explicado pelas capturas do animal, frequentes por preferirem regiões costeiras, morrendo rapidamente ao ser preso por anzóis e redes. Além disso, demora para atingir a sua maturidade sexual, deixando poucos descendentes.