Cor de tubarão intriga web; veja vídeo e entenda coloração

Cor de tubarão-martelo chama atenção da web; veja vídeo e entenda coloraçãoA cor rosa do tubarão-martelo viralizou e intrigou a web. Saiba por que o animal aparece cada vez menos em Arraial do Cabo
Um tubarão-martelo foi avistado nadando próximo à costa do mar de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro.
O acontecimento foi publicado pela prefeitura do município em junho deste ano, mas viralizou nesta semana, surpreendendo internautas.
O fotógrafo Marcelo Click afirmou que os registros foram feitos por drones e sem filtro, em entrevista ao G1. “Creio que seja por conta do pôr do sol”, comentou.
Tubarão-martelo: entenda o efeito óptico
O animal, conhecido pelo posicionamento de olhos e narinas nos dois lados do rosto alongado em formato de martelo, tem coloração natural marrom-acinzentada.
Sua pele não tem outras características marcantes, além do seu aspecto áspero pela presença de dentículos dérmicos, que funcionam como escamas epidérmicas.
Por isso, o que é visto nos registros é resultado de um efeito das luzes rosadas do fim da tarde, não da pele do tubarão.
“A cor, na verdade, está atingindo toda a superfície que ela está encontrando”, explicou o biólogo Vicente Faria, acrescentando que o ângulo de pôr do sol permite com que a luz atinja uma área maior.
Tubarão-martelo no RJ: por que é um registro cada vez mais incomum?
A Sphyrna mokarran, espécie do tubarão-martelo do vídeo, é comum em águas costeiras e tropicais do mundo, sendo a costa de Arraial do Cabo um dos pontos em que podem predominar.
Outro ponto da localização é o fato de que é uma área de ressurgência, ou seja, atrai potenciais presas, que servem como alimento para o animal, por ser rica em nutrientes.
Entretanto, o tubarão-martelo sumiu em regiões em que antes eram mais comuns de ser avistado, sendo essa uma delas. O seu sumiço faz com que o acontecido seja cada vez mais incomum de ser visto.
Isso é explicado pelas capturas do animal, frequentes por preferirem regiões costeiras, morrendo rapidamente ao ser preso por anzóis e redes. Além disso, demora para atingir a sua maturidade sexual, deixando poucos descendentes.
No entanto, parte da área marinha de Arraial do Cabo ainda é protegida. "Ainda consegue ter o privilégio de ter estes animais como parte de sua fauna e proporcionar um momento de tamanha beleza para seus moradores e visitantes", conclui Vicente Faria.