Reportagem do O POVO é finalista do Prêmio CNT de Jornalismo 2025

O repórter especial e colunista do O POVO Cláudio Ribeiro é finalista do Prêmio CNT de Jornalismo 2025 / Crédito: FCO FONTENELE/O POVO

Uma produção do Grupo de Comunicação O POVO faz parte dos 35 trabalhos finalistas do Prêmio CNT de Jornalismo 2025. A reportagem selecionada (“Como age a quadrilha que despacha cocaína pelo Pecém há 6 anos”) é de autoria do repórter especial e colunista do OP+, Cláudio Ribeiro. A premiação, considerada uma das principais da imprensa nacional, é dividida em sete categorias, com cinco matérias em cada uma. Os vencedores serão anunciados na primeira semana de novembro.

“Estar na final é bem importante pelo tema, o tráfico de cocaína pelos portos, que o jornal acompanha desde 2017, em série de reportagens, mesmo antes de as ocorrências serem mais recorrentes aqui nos dois principais portos cearenses”, relata o finalista do O POVO. Para Ribeiro, a presença do trabalho entre os selecionados ainda serve de alerta ao problema e valoriza o monitoramento jornalístico. “A quadrilha que é personagem da reportagem é muito bem estruturada e a gente encontra recortes que podem ajudar os gestores a corrigirem as falhas”, completa. Jornalista do O POVO é mais admirado do Nordeste em premiação | LEIA MAIS

