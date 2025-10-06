Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Reportagem do O POVO é finalista do Prêmio CNT de Jornalismo 2025

O jornal é representado pelo repórter especial e colunista Cláudio Ribeiro na premiação, considerada uma das principais da imprensa nacional
Uma produção do Grupo de Comunicação O POVO faz parte dos 35 trabalhos finalistas do Prêmio CNT de Jornalismo 2025. A reportagem selecionada (“Como age a quadrilha que despacha cocaína pelo Pecém há 6 anos”) é de autoria do repórter especial e colunista do OP+, Cláudio Ribeiro.

A premiação, considerada uma das principais da imprensa nacional, é dividida em sete categorias, com cinco matérias em cada uma. Os vencedores serão anunciados na primeira semana de novembro.

“Estar na final é bem importante pelo tema, o tráfico de cocaína pelos portos, que o jornal acompanha desde 2017, em série de reportagens, mesmo antes de as ocorrências serem mais recorrentes aqui nos dois principais portos cearenses”, relata o finalista do O POVO.

Para Ribeiro, a presença do trabalho entre os selecionados ainda serve de alerta ao problema e valoriza o monitoramento jornalístico. “A quadrilha que é personagem da reportagem é muito bem estruturada e a gente encontra recortes que podem ajudar os gestores a corrigirem as falhas”, completa.

Jornalista do O POVO é mais admirado do Nordeste em premiação | LEIA MAIS

Repórter do O POVO é finalista do Prêmio CNT: veja finalistas da categoria

Na 32ª edição do Prêmio CNT, as matérias concorrem ao Grande Prêmio (R$ 60 mil) e às premiações por categoria (R$ 35 mil cada).

As reportagens e fotografias foram validadas pela Comissão Organizadora, com avaliação por um grupo fixo de pré-selecionadores, formado por cinco jornalistas com atuação acadêmica.

O POVO concorre na categoria “texto” (publicação em veículos impressos ou eletrônicos), ao lado de produções do Estado de S. Paulo, Portal R7 e Estado de Minas.

Finalistas na categoria “texto”

  • Como age a quadrilha que despacha cocaína pelo Pecém há 6 anos | Jornal O POVO (CE) - Cláudio Ribeiro
  • Governador do MA beneficia fazenda da família com estrada custeada com empréstimo do BB | Estado de S. Paulo - Gustavo Côrtes
  • O excesso de velocidade no trânsito e suas consequências para a vida e para o país | Estado de Minas -  Luiz Ribeiro
  • Os caminhos que transplantam novas vidas | Portal R7 - Augusto Fernandes
  • Risco urbano engole rodovias federais e avança sobre o pedestre | Estado de Minas - Mateus Parreiras

