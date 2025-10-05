Portões nos locais de prova do CNU 2025 são fechados

Os portões nos locais de provas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025) foram fechados às 12h30 (horário de Brasília) deste domingo (5). Os portões abriram às 11h30, em todos os estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Os portões abriram às 11h30, em todos os estados brasileiros, mais o Distrito Federal.

O início da aplicação está marcado para as 13h, tanto para quem concorre a cargos de nível superior quanto para os de nível intermediário (médio e técnico). Os 761.545 inscritos confirmados são moradores de 4.951 cidades. Eles farão as provas em 1.284 locais, como escolas e faculdades, em 228 municípios escolhidos pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). As cidades estão em um raio de até 100 quilômetros da residência dos candidatos, para reduzir custos e promover a acessibilidade. Provas objetivas As provas objetivas serão dos nove blocos temáticos de nível superior e médio, que agrupam cargos de áreas afins. Neste domingo, a primeira fase será composta por 90 perguntas de múltipla escolha, para o nível superior, e por 68, para o nível intermediário.

Somente os candidatos habilitados nesta primeira etapa serão convocados para fazer a prova discursiva em 7 de dezembro. Duração Para todos os cargos de nível superior, as provas objetivas terão a duração de cinco horas e serão aplicadas das 13h às 18h, no horário de Brasília. Os candidatos de todos os cargos de nível intermediário farão as provas objetivas das 13h às 16h30, ou seja, com duração de três horas e 30 minutos.

Mas, para o candidato que teve aprovada a solicitação de tempo adicional, será de mais 60 minutos. O candidato somente poderá levar o caderno com as questões caso a sua saída ocorra durante a última hora do horário determinado para o término das provas. As três últimas pessoas candidatas a terminarem as provas deverão permanecer juntas na sala de aplicação, sendo liberadas somente após as três terem entregado os materiais de prova e terem seus nomes registrados na ata de sala.

Segurança e logística Neste domingo, cerca de 85 mil colaboradores estão envolvidos na logística e segurança da aplicação do chamado Enem dos Concursos. O certame também conta com a segurança reforçada em uma rede de aplicação integrada por diversos órgãos públicos. Do total de colaboradores, 11 mil são agentes da área de segurança da rede formada pela Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Brasileira de Inteligência (Abin).