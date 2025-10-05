Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Museu Nacional faz pesquisa para escolher nome de baleia encalhada no Ceará

Cinco nomes foram selecionados para a escolha do público. Em 2014 o animal encalhou no litoral de Barroquinha
Após a reabertura temporária, o Museu Nacional - UFRJ lançou uma votação para escolher o nome do esqueleto de uma baleia-cachalote. O animal encalhou no dia 1º de janeiro de 2014, na Praia de Curimãs, município de Barroquinha, a cerca de 393 km de Fortaleza.

A carcaça é um dos objetos em exposição no Paço, que inclui o meteorito Bendegó e obras que formavam a estrutura do próprio museu.

Com nome científico Physeter macrocephalus, o esqueleto pertence a um macho que, em vida, media 15,7 metros de comprimento.

Após o encalhe no litoral de Barroquinha, a carcaça foi removida e passou por um processo de limpeza, preparação e montagem conduzido por especialistas. Hoje, a carcaça é tida como o maior cachalote montado na América do Sul.

LEIA TAMBÉM | Baleias jubarte são vistas no litoral do Ceará

Cinco nomes foram selecionados para a escolha do público:

  • Chico Cachaló
  • Pirapuãn
  • Zeca Chalote
  • Leviatã
  • Dom Cachalote

A votação segue aberta até a próxima terça-feira, 7, e pode ser feita por meio de um formulário disponibilizado pela instituição. O resultado será divulgado na quarta-feira, 8.

Ao todo, o Museu recebeu 658 sugestões, analisadas por uma comissão formada pelo diretor do Museu Nacional, Alexander W. A. Kellner; pela comunicadora, palestrante e ambientalista Fe Cortez; pela velejadora e escritora Heloisa Schurmann; pela ex-velejadora e política Isabel Swan; e pela pesquisadora, médica e professora Margareth Dalcolmo.

 

