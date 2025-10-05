Museu Nacional faz pesquisa para escolher nome de baleia encalhada no Ceará

Museu Nacional faz pesquisa para escolher nome de baleia encalhada no CearáCinco nomes foram selecionados para a escolha do público. Em 2014 o animal encalhou no litoral de Barroquinha
Após a reabertura temporária, o Museu Nacional - UFRJ lançou uma votação para escolher o nome do esqueleto de uma baleia-cachalote. O animal encalhou no dia 1º de janeiro de 2014, na Praia de Curimãs, município de Barroquinha, a cerca de 393 km de Fortaleza.
A carcaça é um dos objetos em exposição no Paço, que inclui o meteorito Bendegó e obras que formavam a estrutura do próprio museu.
Com nome científico Physeter macrocephalus, o esqueleto pertence a um macho que, em vida, media 15,7 metros de comprimento.
Após o encalhe no litoral de Barroquinha, a carcaça foi removida e passou por um processo de limpeza, preparação e montagem conduzido por especialistas. Hoje, a carcaça é tida como o maior cachalote montado na América do Sul.
Cinco nomes foram selecionados para a escolha do público:
- Chico Cachaló
- Pirapuãn
- Zeca Chalote
- Leviatã
- Dom Cachalote
A votação segue aberta até a próxima terça-feira, 7, e pode ser feita por meio de um formulário disponibilizado pela instituição. O resultado será divulgado na quarta-feira, 8.
Ao todo, o Museu recebeu 658 sugestões, analisadas por uma comissão formada pelo diretor do Museu Nacional, Alexander W. A. Kellner; pela comunicadora, palestrante e ambientalista Fe Cortez; pela velejadora e escritora Heloisa Schurmann; pela ex-velejadora e política Isabel Swan; e pela pesquisadora, médica e professora Margareth Dalcolmo.