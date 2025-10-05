Museu Nacional faz pesquisa para escolher nome de baleia encalhada no Ceará

O esqueleto é tido como o maior cachalote montado na América do Sul / Crédito: Diogo Vasconcellos

Após a reabertura temporária, o Museu Nacional - UFRJ lançou uma votação para escolher o nome do esqueleto de uma baleia-cachalote. O animal encalhou no dia 1º de janeiro de 2014, na Praia de Curimãs, município de Barroquinha, a cerca de 393 km de Fortaleza. A carcaça é um dos objetos em exposição no Paço, que inclui o meteorito Bendegó e obras que formavam a estrutura do próprio museu.