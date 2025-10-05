Mostra em São Paulo permite acesso a mais de 90 peças de Ailton Krenak

De modo inédito, o Itaú Cultural, em São Paulo, homenageia uma pessoa indígena por meio de seu projeto Ocupação. O escolhido é Ailton Krenak, com sua singular militância.

A liderança indígena, que completou 72 anos em 29 de setembro, lembra que não há separação entre o ser humano e o meio ambiente. Ailton Krenak ganhou ainda mais proeminência ao pintar seu rosto com tinta de jenipapo, na Assembleia Constituinte, em 1987, em protesto às violações de direitos dos ameríndios. Os visitantes da mostra também terão acesso a um Krenak sem a aura de fama, sentado diante de uma escrivaninha. O mineiro foi se tornou imortal pela Academia Brasileira de Letras, em outubro de 2023. A ocupação totaliza mais de 90 peças, entre fotos, vídeos, recortes de jornais, cadernos, desenhos - alguns dos quais são animados e exibidos ao som da voz calma de Ailton, pinturas, poemas clássicos e haicais. Nos bastidores, para a mostra se concretizar, uma equipe de três profissionais mulheres: a artista e ativista dos direitos indígenas Moara Tupinambá e da terapeuta integrativa e produtora cultural Ingrid Tupinambá, a jornalista, escritora e produtora cultural Angela Pappiani e a escritora, atriz, ilustradora, diretora de cinema e teatro Rita Carelli.

Ocupação Ailton Krenak, do Itaú Cultural, homenageia indígenas pela primeira vez. Foto: Letycia Bond/Agência Brasil As obras de Ailton ficam disponíveis para serem folheadas. Poeta e escritor, ele também está presente na literatura infantil, com o livro Kuján e os meninos sabidos, que conta a história da reunião entre o criador, vindo à Terra na forma de um tamanduá, e suas criaturas humanas.

Uma das fotos eterniza instantes compartilhados por ele e Ní Krenak, sua companheira no dia a dia e na resistência. Outra, momento de fortalecimento de conexões entre suas filhas Maíra Pappiani Lacerda e Inimá Pappiani Lacerda, ele e o líder yanomami Davi Kopenawa, em 1987. Muito antes do processo de desintrusão na Terra Indígena Yanomami, já nutria, em 1995, seu Intercâmbio com a população yanomami que vive na porção que fica em Roraima. Os visitantes também poderão ter contato com as obras de artes visuais de Ailton. Uma das pinturas, de 1998, foi criada para ser reproduzida como capa do livro Vozes da Floresta, que fala do sindicalista e seringueiro Chico Mendes. Ailton também ilustrou o livro Firmando o pé no território: temática indígena em escolas, além de escrevê-lo.

"O povo originário do estado de Minas Gerais é conhecido por muitos como hostil, bravo, bárbaro. Como todos os outros povos indígenas, passamos pelas chamadas 'guerras justas' - nome dado ao processo violento de domínio e invasão dos nossos territórios. Não há outra palavra: invasão", diz Lidiane Damaceno Krenak no folder de divulgação da mostra. Sobre um dos seus makiãm, termo que remete a liderança, ela ainda afirma: "Nosso parente teve uma caminhada difícil, longe de sua terra. Aprendeu com os não indígenas, filtrou tudo com sua alma de guerreiro e transformou essa vivência em uma forma de luta, por seu povo e por muitos outros que, ao longo do processo de colonização, foram quase extintos no corpo e na memória." Lidiane ainda lembra das inúmeras batalhas enfrentadas por Krenak ao longo de sua militância.