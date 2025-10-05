Guia conecta turistas a empreendedorismo nas favelas do Rio

O guia mapeia locais de lazer e gastronomia em morros do Rio. A publicação conecta visitantes aos empreendedores das comunidades, e se propõe a promover a economia criativa e o protagonismo dos moradores. Para acessar, clique aqui

Entre os negócios rastreados pelo guia está o coletivo Nós do Crochê, projeto de capacitação profissional para mulheres na Rocinha. Dayanne Albuquerque, assistente administrativa do grupo, celebra a visibilidade proporcionada pela publicação.

"Estar presente em um projeto como esse amplia a nossa visibilidade, conecta o nosso trabalho a um público mais diverso e fortalece a valorização das iniciativas que nascem dentro das comunidades. O guia nos ajuda a mostrar que o crochê vai muito além de um produto: ele carrega histórias, afeto e a transformação social que vivemos todos os dias no ateliê", descreve.

Também é explicado no guia o projeto Favela Orgânica, criado pela chef Regina Tchelly há 14 anos. A atividade promove o consumo consciente e a redução do desperdício de alimentos nas comunidades da Babilônia e do Chapéu Mangueira, além de prestar serviços em outros estados e países.