Educação e justiça climática são temas de conferência em Luziânia

A conferência é um processo de mobilização que convida as escolas a desenvolverem jornadas pedagógicas, por meio de pesquisas e produção de conhecimentos, para o enfrentamento às mudanças do clima, engajando crianças e adolescentes na transformação dos seus territórios e comunidades escolares.

“O principal objetivo da conferência é fortalecer ações formativas no campo da educação ambiental, para que as escolas se constituam como espaços educadores sustentáveis e resilientes”, explicou o Ministério da Educação (MEC).

Podem ser delegados da conferência crianças e adolescentes de 11 a 14 anos, matriculados do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Participam escolas que possuem pelo menos uma turma desses anos finais do ensino fundamental.

O evento deste ano faz parte do movimento de preparação do país para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), que acontece no mês que vem, em Belém (PA).