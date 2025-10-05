CNU 2025: mais de 760 mil candidatos fazem as provas objetivas hoje

As provas objetivas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025) serão aplicadas no turno vespertino, neste domingo (5), de forma simultânea, em todos os estados brasileiros, mais o Distrito Federal.

Os 761.545 inscritos confirmados são moradores de 4.951 cidades. Eles farão as provas em 1.284 locais, como escolas e faculdades, em 228 municípios escolhidos pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). As cidades estão em um raio de até 100 quilômetros (km) da residência dos candidatos, para reduzir custos e promover a acessibilidade. Cartão de confirmação Para saber onde fará a prova da primeira fase do CNU 2025 neste domingo, o candidato deve acessar o cartão de confirmação de inscrição, onde está a informação do endereço completo do local de aplicação local de prova e até o número da sala. O documento está disponível no site da banca examinadora do certame da Fundação Getúlio Vargas, ou na Página de Acompanhamento, com login e senha pelo portal único de serviços digital do governo federal, o Gov.br. O cartão traz ainda o horário de apresentação, número de inscrição e informações adicionais, como a necessidade de atendimento especializado ou uso de nome social, quando solicitado.

Levar o cartão impresso é opcional, mas é recomendado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Provas objetivas As provas objetivas serão dos nove blocos temáticos de nível superior e médio, que agrupam cargos de áreas afins. Neste domingo, a primeira fase será composta por 90 perguntas de múltipla escolha, para o nível superior, e por 68, para o nível intermediário.

Somente os candidatos habilitados nesta primeira etapa serão convocados para fazer a prova discursiva em 7 de dezembro. Horários O Ministério da Gestão orienta o candidato a chegar ao local das provas com, pelo menos, duas horas de antecedência para o início de cada turno de provas, munidos de documento oficial com foto e caneta preta fabricada em material transparente. Neste domingo, os portões irão abrir e fechar, respectivamente, às 11h30 e 12h30, no horário de Brasília.

Em nenhuma hipótese os candidatos poderão acessar os locais de prova após o fechamento dos portões. O início da aplicação está marcado para 30 minutos depois, pontualmente às 13 horas, tanto para quem concorre a cargos de nível superior, quanto para os de nível intermediário (médio e técnico). Os participantes que prestarão as provas em locais com fuso horário diferente do de Brasília, deverão seguir o horário oficial, da capital federal.