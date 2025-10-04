EBC celebra Mês das Crianças com programação especial

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) prepara uma série de conteúdos especiais e estreias para celebrar o Mês das Crianças, comemorado em outubro. A iniciativa envolve os veículos da empresa, com atrações que valorizam a cultura, a educação, a música e o entretenimento voltados ao público infantil e às famílias. prepara uma série de conteúdos especiais e estreias para celebrar o Mês das Crianças, comemorado em outubro. A iniciativa envolve os veículos da empresa,

“As pessoas vão poder encontrar uma programação selecionada com todo o carinho. Cuidamos de cada detalhe para que as crianças e suas famílias tenham momentos de diversão, aprendizado e afeto em nossa programação. Esse é um presente da EBC para o Mês das Crianças”, afirma o diretor-presidente da EBC, Andre Basbaum. TV Brasil Animada Na TV Brasil, a tradicional faixa TV Brasil Animada ganha novidades. A programação especial inclui tanto a estreia de desenhos quanto a retomada de algumas obras na grade, ampliando a oferta de conteúdos nacionais voltados ao público infantil. Entre os destaques estão as animações Lupita no Planeta de Gente Grande, Sonhos e Sapatilhas, Palaloos, Mundo Bita, Diário de Mika e Conta Comigo, produções que combinam diversão e aprendizado em diferentes linguagens e estilos, reforçando a missão da emissora de incentivar a criatividade desde cedo. Com cinco horas e meia diárias, de segunda a sábado, e 33 horas semanais no ar, a sessão TV Brasil Animada também oferece para a criançada atrações como as renomadas animações Peixonauta, Meu AmigãoZão, O Show da Luna!, Galinha Pintadinha Mini e Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas. A faixa infantil oferece recursos de acessibilidade como audiodescrição, legenda oculta, interpretação em Libras e dublagem. Destaca-se pela ausência de publicidade que incentive o consumismo.

Na TV Brasil Play, plataforma de streaming do canal público, também há uma sessão dedicada às crianças, com conteúdo sob demanda acessível a qualquer hora e em diferentes dispositivos. A seleção reúne desenhos animados, séries e programas educativos que valorizam a produção nacional e oferecem entretenimento de qualidade, permitindo que famílias escolham quando e como acompanhar a programação infantil. Caminhos da Reportagem Também na TV Brasil, o premiado programa Caminhos da Reportagem vai exibir, na segunda-feira (6), às 23 horas, uma edição que discutirá aspectos da educação para pessoas com algum tipo de deficiência. A equipe ouviu pais de crianças com deficiência, para que eles contassem quais os desafios para permitir não só que essas pessoas tenham acesso à educação, mas também que consigam permanecer nas escolas.

Na segunda-feira (27), no mesmo horário, o tema da vez será o universo de Maurício de Sousa e da Turma da Mônica.

Sem Censura O Sem Censura, tradicional programa vespertino da TV Brasil, exibe um programa especial em homenagem ao Dia das Crianças, com foco na literatura infantojuvenil e seus impactos na formação de leitores e cidadãos. O especial será exibido na sexta-feira (10), das 16h às 18h, com transmissão também pelo YouTube e pelo app TV Brasil Play. Entre os convidados está a jornalista e escritora Ana Maria Machado, uma das autoras mais importantes da literatura brasileira, vencedora do Prêmio Jabuti com Bisa Bia, Bisa Bel e autora de clássicos como Menina Bonita do Laço de Fita. Primeira escritora de literatura infantil eleita para a Academia Brasileira de Letras (ABL), Ana Maria vai compartilhar suas experiências e reflexões sobre a importância de apresentar livros de qualidade às crianças desde cedo.