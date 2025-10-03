Polícia de SP apreende 2 mil garrafas de gin com notas fiscais falsas
Conforme informou a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), a comerciante chegou a apresentar uma nota fiscal falsa. Mais de duas mil garrafas de gin, de diferentes marcas, foram apreendidas.
Os policiais civis recolheram também as notas fiscais irregulares e o caminhão junto com a carga. A carga foi encaminhada para perícia no Instituto de Criminalística a fim de analisar possíveis adulterações das bebidas.
O caso foi registrado no 49º Distrito Policial de São Mateus como falsidade ideológica, apreensão de veículo e de carga de bebidas. A comerciante encontra-se disposição da Justiça. De acordo a SSP-SP, as investigações serão aprofundadas.