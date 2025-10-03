Inscritos no Enamed 2025 já podem conferir local de prova

O documento pode ser acessado no Sistema Enamed e, apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda levá-lo no dia do exame.

O cartão também confirma o número de inscrição, data e horários do exame. Nele consta, ainda, se o participante contará com atendimento especializado ou tratamento por nome social, se houve opção no momento da inscrição.

Perfil

Do total de confirmados nesta edição do exame, 39.839 são estudantes concluintes do curso de medicina neste ano. Para este público, a participação é obrigatória e a inscrição foi feita pelo coordenador do curso de graduação em medicina.

Os demais inscritos no Enamed são graduados em medicina interessados em participar do processo seletivo de programas de residência médica, pois a nota poderá servir como meio de ingresso em programas de residência médica de acesso direto do Exame Nacional de Residência (Enare).