EBC apresenta estrutura de cobertura e transmissão da COP30

O evento é organizado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) e reúne as assessorias de ministérios e estatais, que formam o SICOM (Sistema de Comunicação do Governo Federal).

O encontro desta quinta-feira teve como objetivo compartilhar com os assessores de comunicação dos ministérios do governo federal as diretrizes, mensagens-chave e detalhes logísticos da COP30, que ocorrerá em novembro, em Belém (PA).

Durante a reunião, o superintendente de Serviços de Comunicação da EBC, Juan Pessoa, destacou a estrutura que está sendo montada para a transmissão oficial da conferência, além da cobertura que será feira pelos veículos governamentais sobre a participação do Brasil na COP30.