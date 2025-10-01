Povos tradicionais debatem a transformação agroecológica

A construção de políticas públicas para os sistemas alimentares brasileiros abriu os debates da etapa setorial da 3ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (3ªCNDRSS), em Brasília. No centro do processo, está uma transformação agroecológica que seja capaz de enfrentar as mudanças climáticas e promover a justiça social e o bem estar nos territórios rurais.

Segundo Samuel Carvalho, secretário-executivo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Sustentável e Solidário (Condraf), a conferência, que tem como tema Brasil Rural, Raiz da Vida, Fonte do Bem Viver, quer mostrar que é nos territórios rurais que estão todas as condições de vida, da biodiversidade e que vai garantir a vida, inclusive, nas cidades.

“É no rural que nós estamos valorizando e priorizando a importância de se ter condições de se produzir alimentos, de se desenvolver em harmonia com o meio ambiente, com a recuperação dos biomas, inclusive para poder garantir segurança sobre a alimentação para o país”, afirma.

Andirobeiros, apanhadores de flores sempre vivas, caatingueiros, caiçaras, catadores de mangaba, ciganos, comunidades de fundo e fecho de pasto, extrativistas, faxinalenses, geraizeiros, ilhéus, indígenas, isqueiros, morroquianos, pantaneiros, pescadores artesanais, piaçaveiros, pomeranos, povos de terreiro, quebradeiras de coco babaçu, quilombolas, retireiros, ribeirinhos, seringueiros, vazanteiros, veredeiros trabalham na construção de 30 propostas a serem levadas aos debates da etapa nacional, em março de 2026.

De acordo com a coordenadora do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu do Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins, Maria Alaídes Alves, apesar dos debates ocorrerem orientados por eixos temáticos, há demandas antigas dos povos tradicionais que merecem atenção.