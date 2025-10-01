Jequitibá-rosa com cerca de 500 anos é localizado em parque no Rio

Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz Mata Atlântica) registraram no Parque Estadual da Pedra Branca, em Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro, um exemplar centenário de jequitibá-rosa, com cerca de 40 metros de altura, o equivalente a um prédio de 13 andares, e 7 metros de circunferência.

De acordo com os biólogos da Fiocruz Mata Atlântica Monique Medeiros Gabriel e Jaílton Costa, o jequitibá-rosa está localizado a 1 km no interior da mata, a 200 metros de altitude, na área do parque.

“Sua conservação é atribuída ao acesso restrito por meio do Sítio Jequitibá-Rosa, propriedade particular mantida por Carlos Sergio Raposo, que também preserva outros exemplares da espécie. O local abriga um importante remanescente da Floresta da Pedra Branca, com grande diversidade de plantas e árvores de grande porte”, informou a Fiocruz.

Biólogo da Fiocruz Mata Atlântica, Thiago Fernandes avalia que a espécie é exclusiva da Mata Atlântica e está ameaçada de extinção devido à extração de madeira e à perda de hábitat.