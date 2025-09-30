Santos Dumont é liberado e vai operar até mais tarde nesta terça

A Infraero informou que, excepcionalmente nesta terça, estenderá o horário de funcionamento do aeroporto, para auxiliar na regularização dos voos. O horário regular de funcionamento do Santos Dumont é das 6h às 23h. >> Anac orienta passageiros que perderam voos no Santos Dumont Segundo balanço da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), divulgado após a reabertura da pista, 161 voos foram impactados pela suspensão das operações. "Cerca de 16 mil passahgeiros tiveram o voo alternado ou cancelado e receberam assistência das empresas nos esforços de mitigação dos impactos causados pela inviabilidade de infraestrutura da pista principal do aeroporto", diz a associação.

Óleo hidráulico Os pousos e decolagens no aeroporto estavam suspensos desde o início da manhã, por causa de um vazamento de óleo hidráulico na pista de pouso, que ocorreu por volta de 3h desta madrugada. A origem do óleo foi o motor de um caminhão desemborrachador, que era utilizado em um serviço de manutenção preventiva da pista ─ um procedimento rotineiro na aviação civil, segundo a Infraero. O caminhão não fazia transporte de combustível, e o óleo derramado é do motor do próprio equipamento. Em nota, a Infraero esclarece que “imediatamente após a ocorrência, foi realizada a retirada do veículo e iniciada a limpeza com produto específico, um desengraxante biodegradável, em conjunto com a água dos carros de combate a incêndio, que possuem jatos de alta pressão”.