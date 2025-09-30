DR com Demori recebe Leonardo Sakamoto na TV Brasil nesta terça

Leonardo Sakamoto tem uma extensa trajetória profissional e atualmente trabalha como comentarista do UOL, onde contibui com análises políticas e comportamentais, que já foram alvo de fake news, além de ameaças verbais e físicas.

Durante a entrevista, Sakamoto analisou o cenário político atual. “O poder está com eles, porque foram aumentando a quantidade de recursos que geram dentro do Congresso Nacional, a quantidade de emendas que são repassadas (...), e quem detém o orçamento tem o poder da nação”, explica.

Nesse sentido, o jornalista defende a necessidade de se encontrar novas vozes para o campo democrático. “O Brasil já deveria ter gerado sucessores, tanto à esquerda quanto à direita.”

Ao DR com Demori, Sakamoto também relembra seu trabalho realizado na divulgação de ações de combate ao trabalho análogo à escravidão no país e fala sobre os casos que testemunhou.