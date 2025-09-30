Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

DR com Demori recebe Leonardo Sakamoto na TV Brasil nesta terça

DR com Demori recebe Leonardo Sakamoto na TV Brasil nesta terça

O jornalista Leonardo Sakamoto é o próximo convidado do programa DR com Demori. No bate-papo, o repórter comenta sobre a atual conjuntura política do país, com destaque para a PEC da Blindagem e as futuras eleições, além de abordar questões relacionadas ao trabalho escravo e aos ataques cometidos contra profissionais da imprensa. A atração vai ao ar às 23h desta terça-feira (30), na TV Brasil. 

Leonardo Sakamoto tem uma extensa trajetória profissional e atualmente trabalha como comentarista do UOL, onde contibui com análises políticas e comportamentais, que já foram alvo de fake news, além de ameaças verbais e físicas. 

Durante a entrevista, Sakamoto analisou o cenário político atual. “O poder está com eles, porque foram aumentando a quantidade de recursos que geram dentro do Congresso Nacional, a quantidade de emendas que são repassadas (...), e quem detém o orçamento tem o poder da nação”, explica.  

Nesse sentido, o jornalista defende a necessidade de se encontrar novas vozes para o campo democrático. “O Brasil já deveria ter gerado sucessores, tanto à esquerda quanto à direita.” 

Ao DR com Demori, Sakamoto também relembra seu trabalho realizado na divulgação de ações de combate ao trabalho análogo à escravidão no país e fala sobre os casos que testemunhou.

“Hoje, é muito mais pela via econômica do que pelos grilhões. As pessoas não são acorrentadas pelo ferro, mas pela dívida, pela falta de dinheiro, pelas cobranças abusivas e pelos alojamentos horríveis, sem condições sanitárias”, explica. 

 

São Paulo (SP), 25/09/2025 - DR com Demori recebe o jornalista, cientista político e professor, Leonardo Sakamoto..Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Além disso, o jornalista aponta as dificuldades no reconhecimento das situações de escravidão atualmente. “Participei de mais de 12 resgates ao longo dos anos e, em muitos casos, a pessoa que está sendo resgatada fala: ‘Não sou escravo, não sou negro’”, recorda. 

Para Sakamoto, não é preciso ser de esquerda ou de direita para ser contra o trabalho escravo.

"Isso transcende ideologias. É preciso ser, basicamente, humano, porque essa situação é um dos piores crimes contra a humanidade”, alerta. 

Após a exibição na TV Brasil, o DR com Demori também fica disponível, na íntegra, no Youtube e no aplicativo da TV Brasil Play. O programa é transmitido em áudio, simultaneamente, na Rádio MEC, e as entrevistas ficam disponíveis em formato de podcast no Spotify. 

Sobre o programa 

O programa Dando a Real com Leandro Demori, ou simplesmente DR com Demori, traz personalidades para um bate-papo direto e aprofundado na tela da TV Brasil. Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes; a deputada federal Erika Hilton; o ex-ministro José Dirceu, o ator Caio Blat, a cantora Zélia Duncan; e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters. 

Ao vivo e on demand                                                                 

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar 

Serviço 

DR com Demori recebe Leonardo Sakamoto 

Terça-feira, 30 de setembro, às 23h, na TV Brasil e Rádio MEC 
Quarta-feira, 1 de outubro, às 4h30, na TV Brasil 

 

