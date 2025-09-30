Conheça podcasts feitos por veículos da EBC

Conectados a uma rotina cada vez mais digital, milhões de brasileiros têm adotado os podcasts como companhia e fonte de informação. No Dia Internacional do Podcast, celebrado neste 30 de setembro, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) destaca sua gama de programas que combinam conteúdo público de qualidade com o formato acessível e sob demanda. Conectados a uma rotina cada vez mais digital, milhões de brasileiros têm adotado os podcasts como companhia e fonte de informação.

Ouvir podcast já é um dos comportamentos preferidos do público online. De acordo com a pesquisa Inside Audio 2024, da Kantar Ibope Media, 43% dos ouvintes de rádio consumiram conteúdo nesse formato. Entre as pessoas que já possuem o hábito, 48% declararam ouvir podcasts toda semana. O cenário é de crescimento acelerado. Levantamento do Spotify revela que a produção de podcasts no Brasil cresceu 36% entre janeiro e setembro de 2023; e de acordo com estudo da Statista Consumer Insights de 2024, 51% dos brasileiros ouvem podcasts pelo menos ocasionalmente, a maior taxa entre todos os países que foram analisados. A EBC aposta no formato para ampliar o alcance da comunicação pública, levando temas de interesse coletivo a novas audiências. Os podcasts produzidos pela empresa abordam assuntos como literatura, história, ciência, cultura, direitos humanos e cidadania, com linguagem acessível e abordagem plural. Além dos podcasts tradicionais, a EBC também investe no formato mesacast — transmissões gravadas ao vivo ou em estúdios, com interação entre apresentadores e convidados em torno de uma mesa. Esse modelo amplia a experiência do ouvinte ao integrar áudio e vídeo.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Confira o catálogo de podcasts e mesacasts disponibilizados pela EBC: Rádio MEC Arte Clube – Revista cultural que cobre o mundo das artes e espetáculos no Rio de Janeiro, os lançamentos literários, novos sons e propostas artísticas, estreias nos palcos, nas galerias e nas telas. Acesse. Conversa com o Autor – Programa semanal em que autores da literatura nacional são entrevistados pela jornalista Katy Navarro. Acesse.

TV Brasil Sem Censura – Referência na televisão aberta, o programa Sem Censura tem suas edições também disponíveis em formato podcast. Acesse. DR com Demori - Dando a Real com Demori ou DR com Demori é um programa de entrevista comandado pelo jornalista Leandro Demori. A cada semana, um papo direto e descontraído com alguma personalidade do momento. Acesse. Trilha de Letras - O Trilha de Letras é um programa que mescla literatura e informação. Acesse.

Rede Gov Bom dia, Ministro - Em formato de entrevista coletiva, o programa conta com a participação de comunicadores de emissoras de rádio de todo o país, que utilizam a oportunidade para abordar os temas do Governo Federal. Acesse. Fala MDS – O programa é uma parceria entre a EBC e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Acesse. Nosso Patrimônio – O programa é uma parceria entre a EBC e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Acesse.