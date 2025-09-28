Roda de Choro apresenta tributo ao maestro Severino Araújo

Maestro por mais de 71 anos da Tabajara, união que começou em 1933, quando foi contratado pela Rádio Tabajara, de João Pessoa (PB), o clarinetista Severino rapidamente passou a comandar a orquestra da emissora.

O músico pernambucano foi um dos pioneiros na fusão entre elementos do jazz e do choro na música brasileira. Nesta edição do Roda de Choro, a Freedom Big Band apresenta 12 canções autorais de Severino Araújo, com transcrições feitas pelo músico, arranjador, produtor musical e pesquisador Paulo Serau.

O repertório apresentado neste programa inclui obras como Um Chorinho para Você, Puladinho, Um Chorinho em Montevidéu e Oh! Clarinete Gostoso, que fazem parte do álbum 12 Chorinhos de Severino Araújo, lançado em 1960.

Além disso, o Roda de Choro exibe uma entrevista exclusiva com Paulo Serau, que compartilha os desafios de recriar os arranjos do consagrado artista brasileiro.