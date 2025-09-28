Linha de cerol corta retrovisor de caminhão em Manaus; veja o vídeo

Um motorista de caminhão denunciou o perigo das linhas de cerol após ter plástico do retrovisor atravessado pelo material cortante

“Na goela de um motoqueiro, isso aqui faria uma desgraça. É uma brincadeira que pode causar a morte de um motoqueiro, um pai de família que busca sustento”, diz.

Um motorista de caminhão, morador de Manaus (AM), compartilhou um vídeo alertando a população do perigo das linhas de cerol. No vídeo, o homem mostra que o retrovisor do veículo que dirigia foi cortado de maneira profunda, mesmo com um plástico resistente.

O uso da linha de cerol, que mistura vidro triturado, cola e linha chilena (material cortante) é proibido pela Lei n° 339/2024, aprovada pela Câmara dos Deputados.

A lei confirma o risco letal do material usado na prática de pipa para o lazer, além de proibir a aplicação do produto em fios ou linhas para manusear pipas ou balões.

De acordo com a Associação Brasileira de Motociclistas, cerca de 500 acidentes com linhas de cerol, também conhecida como linha de papagaio, ocorrem anualmente no Brasil.

O acidente com esse material pode causar mutilações, cicatrizes e até óbito, nos casos que atingem a região do pescoço.