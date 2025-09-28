Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Linha de cerol corta retrovisor de caminhão em Manaus; veja o vídeo

Linha de cerol corta retrovisor de caminhão em Manaus; veja o vídeo

Um motorista de caminhão denunciou o perigo das linhas de cerol após ter plástico do retrovisor atravessado pelo material cortante
Atualizado às Autor Lorena Frota
Autor
Lorena Frota Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um motorista de caminhão, morador de Manaus (AM), compartilhou um vídeo alertando a população do perigo das linhas de cerol. No vídeo, o homem mostra que o retrovisor do veículo que dirigia foi cortado de maneira profunda, mesmo com um plástico resistente.

“Na goela de um motoqueiro, isso aqui faria uma desgraça. É uma brincadeira que pode causar a morte de um motoqueiro, um pai de família que busca sustento”, diz.

O uso da linha de cerol, que mistura vidro triturado, cola e linha chilena (material cortante) é proibido pela Lei n° 339/2024, aprovada pela Câmara dos Deputados.

A lei confirma o risco letal do material usado na prática de pipa para o lazer, além de proibir a aplicação do produto em fios ou linhas para manusear pipas ou balões.

De acordo com a Associação Brasileira de Motociclistas, cerca de 500 acidentes com linhas de cerol, também conhecida como linha de papagaio, ocorrem anualmente no Brasil.

O acidente com esse material pode causar mutilações, cicatrizes e até óbito, nos casos que atingem a região do pescoço.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar