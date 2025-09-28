Família Real visita gravações da série de Harry Potter e conhece elenco

A nova adaptação da saga terá sete temporadas e elenco formado por jovens talentos e nomes consagrados

A princesa de Gales, Kate Middleton , esteve no local acompanhada dos filhos, príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis, para acompanhar de perto parte das gravações da nova adaptação de Harry Potter para a TV, segundo informações do jornal britânico Daily Mail.

O set de filmagens que recria a vila bruxa de Hogsmeade, no Windsor Great Park, no Reino Unido, recebeu uma visita ilustre.

Durante a visita, as crianças conheceram Dominic McLaughlin, ator que interpreta Harry Potter na nova produção, e puderam assistir a cenas que estavam sendo rodadas. O príncipe Louis, de sete anos, chegou a participar de um breve passeio no Expresso de Hogwarts.

A ida da família teria sido motivada por um convite de retorno: no início da semana, Kate e William já haviam visitado o set com os filhos, mas receberam novo chamado para acompanhar uma noite especial de filmagens.

“Foi muito especial, Kate e as crianças conheceram os jovens atores e o diretor no set. Apenas uma noite de gravações foi realizada ali, então foi realmente um convite especial”, relatou uma fonte ao Daily Mail.

A série da HBO

Produzida pela HBO, a série é apresentada como uma adaptação integral dos sete livros de J.K. Rowling, com cada temporada dedicada a um volume da saga. Segundo a descrição oficial, a proposta é “explorar todos os cantos do mundo bruxo, levando Harry Potter e suas incríveis aventuras para públicos novos e antigos”.