Família Real visita gravações da série de Harry Potter e conhece elenco

Família Real visita gravações da série de Harry Potter e conhece elencoA nova adaptação da saga terá sete temporadas e elenco formado por jovens talentos e nomes consagrados
O set de filmagens que recria a vila bruxa de Hogsmeade, no Windsor Great Park, no Reino Unido, recebeu uma visita ilustre.
A princesa de Gales, Kate Middleton, esteve no local acompanhada dos filhos, príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis, para acompanhar de perto parte das gravações da nova adaptação de Harry Potter para a TV, segundo informações do jornal britânico Daily Mail.
Durante a visita, as crianças conheceram Dominic McLaughlin, ator que interpreta Harry Potter na nova produção, e puderam assistir a cenas que estavam sendo rodadas. O príncipe Louis, de sete anos, chegou a participar de um breve passeio no Expresso de Hogwarts.
A ida da família teria sido motivada por um convite de retorno: no início da semana, Kate e William já haviam visitado o set com os filhos, mas receberam novo chamado para acompanhar uma noite especial de filmagens.
“Foi muito especial, Kate e as crianças conheceram os jovens atores e o diretor no set. Apenas uma noite de gravações foi realizada ali, então foi realmente um convite especial”, relatou uma fonte ao Daily Mail.
A série da HBO
Produzida pela HBO, a série é apresentada como uma adaptação integral dos sete livros de J.K. Rowling, com cada temporada dedicada a um volume da saga. Segundo a descrição oficial, a proposta é “explorar todos os cantos do mundo bruxo, levando Harry Potter e suas incríveis aventuras para públicos novos e antigos”.
O elenco reúne jovens atores e nomes consagrados. Além de Dominic McLaughlin no papel principal, Arabella foi escalada como Hermione e Alastair Stout interpreta Ron Weasley.
Entre os adultos confirmados estão John Lithgow (Conclave) como Alvo Dumbledore, Janet McTeer (A Rainha Branca) como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu (Gangs of London) como Severo Snape e Nick Frost (Todo Mundo Quase Morto) como Rúbeo Hagrid.
Também integram o elenco Luke Thallon (Professor Quirrell), Paul Whitehouse (Argus Filch), Lox Pratt (Draco Malfoy) e Johnny Flynn (Lúcio Malfoy). Katherine Parkinson será Molly Weasley, Leo Early viverá Simas Finnigan, Alessia Leoni será Parvati Patil, Sienna Moosah interpretará Lilá Brown e Bertie Carvel dará vida a Cornélio Fudge.
SAIBA MAIS | Universo Harry Potter vai ganhar nova adaptação em série da MaxDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente