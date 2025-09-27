Fé e alegria marcam o dia de Cosme e Damião no Rio de Janeiro

Um carro estaciona e buzina. Logo dezenas de crianças correm em direção a ele, disputando a entrega de saquinhos de doces. Entre correria, pulinhos dos pequenos para alcançar a janela e até duelo de maria-mole, muitas risadas. Na esquina, uma senhora com uma caixa começa outra distribuição. Mais correria. As ruas do bairro Andaraí na zona norte do Rio de Janeiro estão repletas de crianças com mochilas e sacolas para juntar o máximo possível de guloseimas. É dia de Cosme e Damião. Um carro estaciona e buzina. Logo dezenas de crianças correm em direção a ele, disputando a entrega de saquinhos de doces. Entre correria, pulinhos dos pequenos para alcançar a janela e até duelo de maria-mole, muitas risadas. Na esquina, uma senhora com uma caixa começa outra distribuição. Mais correria. As ruas do bairro Andaraí na zona norte do Rio de Janeiro estão repletas de crianças com mochilas e sacolas para juntar o máximo possível de guloseimas.

“Promessa paga”, diz entre sorrisos o comerciante José Henrique Nunes. As caixas que levavam doces na carroceria da caminhonete esvaziaram em um piscar de olhos, entregues às mãozinhas que cercaram o carro.

“Esse garoto aqui, com 20 dias de vida teve meningite. Graças às crianças, ao nosso Deus maior e a Jesus Cristo, meu filho está aí e não tem mais nada. Eu me comprometi, por sete anos, a vir aqui com ele assistir a uma missa e dar os docinhos”. Nunes apresenta o filho, Samuel, que hoje está com 2 anos e teve a vida salva “pelas crianças” Cosme e Damião.

A senhora que distribui doces na esquina é a aposentada Tânia Ponciano, 65 anos. “Meu amor, a tia vai pegar mais no carro”, justifica para uma das crianças que ficou triste por não ter conseguido chegar a tempo de pegar um doce.

Os doces de Ponciano são especiais. Ela mesma faz as maçãs cobertas de chocolate. “Eu sou muito devota. Minha devoção é de muito amor. A minha mãe era umbandista, tinha um terreiro. A minha família toda é de umbanda, então, a gente continuou a missão da mamãe”, conta. Depois de garantir a própria maçã achocolatada, Kennedy, 6 anos, pediu até para posar para foto.